Novi ciklus apstraktnih motiva Ane Marinović

U posljednje vrijeme opaža se iznimna nazočnost mlade slikarice Ane Marinović koja većinom u apstrakciji realizira niz ciklusa koristeći raznolika sredstva u stvaranju, u slikanju.

Osobitost njezinog opusa, upozoravajući nas na značajne likovne mogućnosti ,govori o svijetu koji nas okružuje, o doživljajima toga okruženja, o poziciji čovjeka unutar toga ne baš jednostavnog svijeta.

Nadahnuto i iskreno likarstvo Ane Marinović već sada zaslužuju pozornost, njezino djelo je izvorno, osebujno i nesvakidašnje.

Novi ciklus čine tri velike slike. Prva je Zaltne pukotine tišine, 120 x 80 cm.

- Tamne i svijetle zone sudaraju se unutar zelenih nijansi, stvarajući kompoziciju punu suptilne napetosti. Zlatni detalji naglašavaju nepravilnosti reljefa i pretvaraju ih u svjesne točke fokus, poput svjetlosti koja se lomi na neravnoj površini. Djelo balansira između elegancije, sirove teksture i meditativnog mira.

Tu je i Tišina koja raste, 80 x 60 cm.

- Slojevi zelene gradacije stvaraju dojam organske dubine, kao da površina diše ispod svjetla. Bijeli i crni kontrasti unose ritam i napetost, dok zlatni detalji izranjaju poput tragova svjetlosti uhvaćenih u teksturi. Reljef dodatno naglašava taktilnost rada i poziva promatrača da sliku ne samo vidi, nego gotovo osjeti pod prstima.

Treća slika nosi siomboličan naziv Između krila i svjetla, 90 x 90 cm.

- Zeleni tonovi podsjećaju na prirodne slojeve i tišinu zraka prije pokreta. Meki prijelazi bijelog i crnog unose strukturu, dok zlatni akcenti djeluju kao odsjaji na vrhovima krila u letu. Reljefna tekstura stvara dojam da se površina širi i otvara, kao zamrznut trenutak uzdizanja.