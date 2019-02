Dogodilo se na današnji dan - 1. ožujka

Pokoljem 23 hugenota u francuskom Wassyju 1562. godine započeli su francuski vjerski ratovi koji su trajali do 1598. kada je kralj Henry IV izdao Nantski edikt kojime je protestantima osigurana vjerska sloboda u Francuskoj.

Prijestolnica karnevala, brazilski Rio de Janeiro osnovan je 1565. godine.

Sarah Good, Sarah Osborne i Tituba 1692. godine dovedene su pred lokalnog suca u Salemu u Massachusettsu, na početak poznatog suđenja vješticama iz Salema. U okolici Salema tijekom tog perioda na sudovima je završilo više od 150 osoba od kojih je 19 osuđeno na smrt.

Prvi broj zadarskog Narodnog lista, najstarije živuće hrvatske novine, izašao je 1862. godine.

1872. godine osnovan je Nacionalni park Yellowstone, prvi nacionalni park u svijetu.

Tvrtka E. Remington and Sons, koja je prvotno proizvodila oružje, 1873. godine započela je proizvoditi prve komercijalne pisaće mašine u svijetu.

Francuski fizičar Henri Becquerel 1896. godine otkrio je radioaktivnost za što je 1903. godine dobio Nobelovu nagradu za fiziku.

Albert Berry 1912. godine izveo je prvi uspješni skok s padobranom. Iskočio je iz dvokrilnog aviona s oko 450 metara visine u američkom Missouriju.

Na atolu Bikini u Tihom oceanu 1954. godine detonirana je hidrogenska bomba Castle Bravo snage 15 megatona, koja je uzrokovala jednu od najgorih radioaktivnih kontaminacija u povijesti nuklearnog testiranja.

Sovjetska svemirska sonda Venera 3 sletjela je 1966. godine na Veneru postavši prva letjelica koja se spustila na drugi planet.

Američki Pentagon je 1985. godine, nakon 40 godina utrke u naoružavanju, službeno prihvatio teoriju koja tvrdi da bi atomski rat izazvao nuklearnu zimu koja bi uništila ono što bi ostalo od civilizacije.

Bosna i Hercegovina proglasila je 1992. godine nezavisnost od Jugoslavije.

Satelit za promatranje Zemlje Envisat, koji je s masom od 8.2 tone najveći europski satelit, lansiran je 2002. godine raketom Ariane 5.

Englesko izdanje internetske enciklopedije Wikipedia 2006. godine objavila je milijunti članak. Radilo se o članku o željezničkoj postaji Jordanhill u škotskom Glasgowu.

1. ožujka se u svijetu obilježava kao Međunarodni dan civilne zaštite.

Talijanski slikar rane renesanse Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi, poznatiji kao Sandro Botticelli rođen je 1445. godine. Frédéric François Chopin, poljski skladatelj i pijanist koji je odredio stilske i estetske smjernice klavirskoga romantizma, rođen je u Żelazowa Woli 1810. godine. Austrijski slikar i pjesnik Oskar Kokoschka, najpoznatiji po intenzivnim ekspresionističkim portretima i pejzažima, rođen je 1886. godine. Engleski glumac Roger Delgado, zapamćen po ulozi Mastera u seriji Doctor Who, rođen je u londonskom East Endu 1918. godine. Bivši izraelski premijer i dobitnik Nobelove nagrade za mir Yitzak Rabin, rođen je 1922. godine u Jeruzalemu. Američki glazbenik, glumac i aktivist jamajkanskog podrijetla Harry Belafonte, jedan od najuspješnijih popularnih glazbenika u povijesti i nositelj zasluga za popularizaciju karipske glazbe, rođen je u New Yorku 1927. godine. Hrvatski kazališni i filmski glumac, legenda domaće scene Špiro Guberina, rođen je 1933. godine u Šibeniku. Američki glumac Jed Allan, utjelovitelj C.C. Capwella u sapunici Santa Barbara, rođen je 1937. godine. Američka glumica i producentica ruskog podrijetla Svetlana Nikolaevna Zakharenko, poznatija kao Lana Wood, zapamćena po ulogama u Peyton Placeu, Diamonds are Forever te Satan's Mistress, rođena je u Santa Monici u Kaliforniji 1946. godine. Britanski glumac Jack Davenport, zapamćen po ulogama u svim dijelovima serijala Pirates of the Caribbean, zatim The Talented Mr. Ripley, Tale of the Mummy i drugima, rođen je u Suffolku 1973. godine.