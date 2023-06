Događajima uživo postalo je nemoguće odoljeti: 3 najbolja sporta za klađenje uživo

Klađenje uživo poraslo je u popularnosti. Sportske kladionice sada mogu pružiti široku paletu sportskih događaja tijekom dana zahvaljujući tehnološkom napretku, pružajući igračima mnoštvo intrigantnih ponuda i kvota za odabir.

S druge strane,igrači su samo nekoliko klikova mišem udaljeni od oklade. Klađenje uživo neizbježno postaje preferirani izbor za mnoge igrače zbog obilja ponuđenih ponuda za klađenje.

Jedna od najvećih svjetskih kladionica na svijetu prema ljestvici operatera na ovoj stranici , Bet365, objavila je prije nekoliko godina da klađenje uživo u igri generira 80% njihovih prihoda samo od sportskih klađenja. Jednostavno rečeno, akciji uživo nemoguće je odoljeti zbog dostupnosti opcija za klađenje nakon što događaj započne.

Što se tiče klađenja uživo, svaki sport ima prednosti i nedostatke, međutim, neki se ističu kao najbolji izbor za veliku većinu iskusnih sportskih kladioničara. S nekim od taktika klađenja koje koriste sportski kladioničari, predstavljamo vam tri najbolje discipline koje se najčešće izabiru za klađenje uživo u svijetu.

# 1 Košarka

Košarka je poseban sport iz nekoliko razloga. Ovi faktori također doprinose popularnosti košarke kao opcije za klađenje uživo.

Prvo, bodovi se često osvajaju u nizu. Prednost od 10 bodova može se izbrisati u trenu, a ishod vaše oklade na manje ili više u potpunosti će ovisiti o „hladnim" ili „vrućim" nizovima igrača. Nakon uspostavljanja značajnog vodstva, timovi su često podložni opuštanju i podbacivanju.

Drugo, prvo poluvrijeme utakmice često nema nikakvog značaja. Izvrsne momčadi ne brinu o malom nedostatku u poluvremenu jer znaju da ima još dovoljno koševa za odigrati, no kladioničari moraju prilagoditi tečajeve na temelju ishoda. A postoji i mogućnost da će kladioničari tijekom igre otkriti fantastičnu vrijednost oklade.

Na primjer, svaki NBA klub igra 82 utakmice tijekom regularne sezone. Barem tri do četiri puta tjedno izlaze na teren. Kao rezultat toga, većina timova ima velike muke s dosljednosti, što dovodi do mnoštva neočekivanih rezultata.

Zbog širenja, košarkaška tržišta su sada specifična. Na poluvremenu, gubitnik od 10 poena s prednošću od 5 poena još uvijek neće biti naklonjen kladionicama. Gubitnička strana u ovom trenutku još uvijek je favorit, ali samo s malom razlikom. Košarka je osebujan sport koji pruža ovu opciju, što je čini fantastičnom prilikom za ulaganje novca.

Koliko su često obje momčadi uputile gotovo sve svoje udarce u prvom poluvremenu prije nego što su poboljšale obranu ili pale u šutu u drugom? Također postoji šansa da stvari krenu u suprotnom smjeru. Zbog ovih faktora, košarka je fantastičan sport za klađenje uživo.

# 2 Tenis

Tenis je poznat po tome što pruža prilično primamljive izglede autsajderima, dok značajno favorizira superiorne igrače u meču. Tenis je, međutim, također pun turbulencija i nepredviđenih događaja, što omogućuje sportskim kladioničarima praćenje nekih izuzetno intrigantnih tržišta i koeficijente tijekom cijele igre.

Budući da se svaki tenisač mora osloniti samo na sebe, gotovo za svakog igrača tijekom meča postoje usponi i padovi. Kada je riječ o klađenju uživo na tenis, oni koji se klade na tenis posebno traže igrače koji nisu konstantni jer to njihovim protivnicima daje velike šanse za pobjedu.

Teško je prevladati u svim servis gemovima tijekom teniskog natjecanja. Obično će se dogoditi najmanje dva ili tri breaka u većini duela, a šanse onoga koji prima servis su gotovo uvijek oko 3,50 (+250; 2,5/1). Također, vrsta površine ima značajan utjecaj na način na koji se igra odvija. Na primjer, mečevi na tromom, zemljanom terenu mogu rezultirati s pet ili čak više prekida unutar samo dva seta akcije.

Naravno, ljubitelji sporta koji se često klade na tenis upoznati su sa svakim aspektom svakog od 100 najboljih igrača. Oni mogu osmisliti pristup tijekom igre i postaviti kvote u idealnom trenutku jer su svjesni tko je dobar u serviranju, a tko u vraćanju servisa.

Iako je ženski tenis nedvojbeno jedan od najnepredvidljivijih sportova na svijetu, posebno je omiljen među onima koji se klade na sport uživo. Bez obzira na vrstu terena, držanje servisa u ženskom tenisu uopće nije značajna prednost. Zbog toga se mnogi sportski kladioničari odlučuju kladiti uživo i traže igračice s visokim koeficijentima.

# 3 Nogomet

Nogomet je među najpopularnijim i najboljim sportovima za klađenje uživo zbog učestalosti odigravanja utakmica. Bez sumnje, nogomet je sport koji se najviše igra. Postoje brojne lige i kupovi koji se održavaju svaki dan u cijelom svijetu i možete se kladiti na te događaje.

Nogomet je glavna aktivnost za klađenje uživo zbog nekoliko dodatnih čimbenika od kojih su neki povezani s karakteristikom igre. Nogomet je jedan od rijetkih sportova u kojem se može dogoditi neriješen rezultat. Najčešća vodstva od jednog i dva gola nisu uvijek pouzdana u smislu konačnog trijumfa, a poražena strana će uvijek uložiti veliki napor da iznudi remi.

Tečaj na više od 0,5 gola do kraja utakmice je već 2,00 (+100; 1/1) do 80. minute susreta. I to je scenarij koji igrači čekaju jer ima smisla predvidjeti još jedan rezultat s jednim golom prednosti. Gubitnički tim pokrenut će agresivnu ofenzivu, dajući pobjedničkom timu više nego dovoljno prostora za odgovor.

Također, oba tima pate od gubitka energije i snage, što narušava njihov fokus i pribranost. U posljednjih 10-15 minuta nogometne utakmice golovi se gotovo uvijek očekuju, osobito kada jedna momčad vodi s jednim golom prednosti.

Neki igrači radije se klade na tim koji gubi da će postići zgoditak. Izgledi da će momčad koja gubi postići gol u posljednjim minutama igre mogu biti prilično atraktivni (4,00 ili čak i više, ponekad mogu doseći i do 11,00) ako su se već smatrali autsajderima prije utakmice.

Činjenica da svaki postignut gol značajno mijenja okolnosti na terenu još je jedan intrigantan aspekt nogometa. Momčad može kontrolirati igru 60 minuta, međutim, čim postigne pogodak, protivnička strana gotovo uvijek preuzima kontrolu, bez obzira koliko loša bila do tog trenutka.