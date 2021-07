Dodaci prehrani koji vam trebaju

Ne možete isključivo kriviti spor metabolizam za dobivanje kilograma. Koliko jedete i pijete, koliko ste fizički aktivni, kao i ono što konzumirate su ključni faktori, piše Eat This, Not That.

Prema mišljenju stručnjaka s klinike Mayo, neki faktori su izvan vaše kontrole, poput genetike i hormona, i mogu stvoriti „neravnotežu u jednadžbi energije", što direktno utječe na vaš metabolizam.

Ipak, ne morate samo sjeditii pustiti biologiju da ide svojim tijekom. Postoje stvari koje možete učiniti da bi podržali metabolizam svog tijela.

Na primjer, suplementi mogu biti glavni pojačivač metabolizma.

„Pravi vitamini omogućavaju tijelu da metabolizira makronutrijente i isporučuje energiju ćelijama, pomažući im da bolje obavljaju osnovne funkcije", kaže Amy Shapiro iz „Real Nutrition".

Iako nema čarobne pilule, sljedeći dodaci mogu da vam pomoći da popunite praznine u preshrani, tako da vaše tijelo može optimalno funkcionirati.

Selen - selen pomaže vašem tijelu da koristi hormone iz štitnjače koji kontroliraju vaš metabolizam. Dakle, dodavanje hrane bogate selenom, poput morskih plodova, jaja, brazilskog oraha i sjemena suncokreta ili dodatka selena može u najboljem slučaju pomoći štitnjači, što vašem metabolizmu može pružiti potrebnu podršku.

Vitamin B - vitamini grupe B pomažu u mnogim osnovnim tjelesnim funkcijama, uključujući podršku zdravom metabolizmu. Oni pomažu vašem tijelu da procesuira ugljikohidrate, proteine i masti, a hranu koju jedete pretvaraju u energiju. Shapiro također ističe da su nam aminokiseline L-karnitin potrebne da bismo iskoristili masnoću kao izvor energije. Vitamin B6 može pomoći tielu da proizvede tu aminokiselinu. „Ne bi bilo loše da za svaki slučaj uzmete kompleks B vitamina kako biste bili sigurni da dobivate od svega po malo", kaže Shapiro.

Zeleni čaj - zeleni čaj ima snažne efekte na vaš metabolizam. Opremljen je snažnim antioksidansom EGCG, koji pomaže u popravljanju ćelijskih oštećenja nanesenih slobodnim radikalima i pripisan je efektima koji pojačavaju metabolizam. Zeleni čaj je također izvor kofeina, za koji studije pokazuju da može "imati značajan utjecaj na energetski balans" kada se konzumira u normalnim dozama, oko 100 miligrama, a može čak pomoći u poticanju termogeneze, odnosno načina na koji tijelo proizvodi toplinu sagorijevanjem kalorija.

Željezo - željezo pomaže vašem tijelu da stvara energiju noseći kisik u sve ćelije, uključujući mišiće, što im pomaže sagorjeti više masti. I što više mišića imate, to više sagorijevate kalorija. Međutim, nedostak žđeljeza je izuzetno česta pojava i ako se ne liječe, može izazvati čitav niz zdravstvenih problema.