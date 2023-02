Dobri filmovi, radionice i glazba u Attacku ovaj tjedan

Projekcija filma: Figman

Vrijeme: petak 03.03.2023. u 20:30

Mjesto: Infoshop Pippilotta, Medika (Pierottijeva 11)

Premijera filma Figman

FIGMAN

Bezbudžetni srednjemetražni FILM gole volje i nijeme nevolje (pazvuk - paslika - PAČOVJEK).

Sudjeluju: Neven Aljinović Tot, Petra Bokić, Ives Buljan Gladović, Antonela Klemenčić, Želimir Schauer, Ivan Budak. Scenarij i režija: S. G. Osejavin. Produkcija: Tripstih/Subjecta, 2022.

litl itali, Panda Rhei u Attacku

03.03. Klub Attack

Upad: 5.5eur

Napokon smo dočekali, premijerni nastup eksperimentalnog hip-hop / alt-pop dua litl itali očekujemo neočekivano!

Večer podebljavamo još jednim novim imenom na sceni o kojem se već na veliko priča, žanrovski raznovrstan, dinamičan i inovativan glazbeni projekt Panda Rhei!

litl itali

Članovi su Vatroslav (bitovi, produkcija) i polusvećenik (vokal, stihovi), poznati na regionalnoj sceni iz bendova SEINE i Nemeček. Kombinirajući hip-hop bitove, elektroniku te apstraktnu i distopičnu liriku, početkom 2022. izbacuju svoje prvo EP izdanje pod nazivom "Gusto" za Agenciju Konkurenciju. Trenutno snimaju novi materijal za EP najavljen u ožujku 2023. te pripremaju live set.

Panda Rhei

Glazbeni projekt nastao suradnjom Ivana Kolara i Luke Dabre, u ožujku prošle godine predstavlja se s albumom "Save Your Souls You Fucking Monsters", na kojem donosi 10 nervoznih i melankoličnih, erotičnih i humorističnih, iskrenih i zavaravajućih pjesama. Prethodila su ga dva singla, Josepheen i Rant čime su predstavljena dva suprotna pola albuma, kako glazbeno tako i vizualno. Pjesme su se kovale u dužim intervalima putem bezbroj različitih demo verzija, a beskompromisan pristup zajedničkoj viziji iznudio je milijun kompromisa i preinaka, ali s ciljem glazbenog zadovoljstva i prihvaćanja činjenice da negdje treba staviti točku. Takav album bit će i onaj sljedeći, a najvjerojatnije i onaj iza. Panda Rhei nastupa u punom sastavu kojeg čine Luka Dabro (gitara), Danijel Sikora Six (bass), Melita Sabljo (bubnjevi) i Juraj Rebernjak (klavijature/sampling).

KASETOFON je klupski program udruge AKC Attack s ciljem promocije i razvoja alternativne scene s naglaskom na indie pop rock ekperimentalnu glazbu. Osnovni cilj projekta je približiti publici glazbenike koji izlaze iz konkretnih žanrovskih okvira zbog unošenja novih elemenata u glazbena djela ali i live nastupe. U prvom redu, cilj je istaknuti manje izvođače koji još pronalaze svoju publiku te na ovaj način taj proces mogu ubrzati i u pozitivnom smjeru nastaviti sa daljnjim razvojem.

Attackova hibridna zajednica - Dugave u ožujku

Attackova hibridna zajednica nastavlja svoj put u Dugavama i ovog ožujka. S proljećem stižu nove kreativne radionice za djecu i mlade poput dramske, ekološke, cirkuskih vještina i stop animacije. Ovaj mjesec, imati ćete priliku uživati i u izvedbi predstave za djecu udruge Cirkorama - Oh ne! Cabaret!

Pozivamo vas, stoga, da prijavite svoju djecu na radionice, koje će se održavati u prostorijama MO Dugave, Ulica Sv. Mateja 93.

Sudjelovanje na svim programima je besplatno, no broj polaznika/ca je ograničen.

Za sudjelovanje na svakoj radionici potrebne su prijave - poveznice na formulare naći ćete u opisu svake radionice.

Program:

04.03. od 12.00

DRAMSKA RADIONICA

Poveznica na prijavnicu: https://bit.ly/3Y5bBz1

Prijave se zaprimaju zaključno s 02.03. u 18.00 sati

Radionica je namijenjena uzrastu 07 - 12 godina

Dramska radionica obuhvatiti će osmišljavanje kratkih etida, što podrazumijeva kreiranje priča, osmišljavanje likova, uvježbavanje izvedbe. Dio radionice biti će i posvećen improvizacijama na zadanu temu, a na kraju sve što je osmišljeno predstaviti će se izvedbom na samoj radionici.

I zato: Ne drami, nego glumi. Voditeljice radionice su osnivačice Kazališta sjena Tripstih koje iza sebe imaju dugogodišnji kazališno- kreativni pedagoški rad. Iz kazališta sjena Ikako-Nikako, u listopadu 2013, godine, nastala je kazališna skupina Trpistih.Tripstih čine: Ives Buljan Gladović (Ikako-Nikako, Skaska, Zvuk sjene), Petra Bokić ( Ikako-Nikako, Skaska, Zvuk sjene). Tripstih se bavi istraživanjem svjetla i sjene kroz: grafoskopske projekcije, kazalište sjena za djecu i odrasle, radionice. Kazalište Tripstih iza sebe ima niz projekata, neki od njih su likovno oblikovanje i scenografija za monooperu u režiji Marija Kovača Ljudski glas, radionice kazališta sjena za odgojitelje i dramske pedagoge, Laboratorij zabave, scenografija i likovno oblikovanje za antički festival Burnumske ide u Ivoševcima.

Drugačija glazba - El Maradona Picó Soundsystem

4.3.2023. // 22:00 - 05:00 // 6 €

Alimento + Bebidas + Musica

Premda se Soundsystem kultura često povezuje s Reggae/Dub glazbom i Jamajkom, ona postoji različitim društvenim kontekstima poprimajući pritom lokalne specifičnosti s kojima se identificira u izrazito dinamičnom okruženju svega onoga šta Soundsystem kultura jest. Poveznica je, međutim, uvijek ista, a to je da nastaju iz nužnosti kad postojeća klupska i kulturna infrastruktura ne zadovoljava potrebe zajednice za zabavom i uživanjem u često marginaliziranim glazbenim pravcima. U tom kontekstu, na karipskoj obali Kolumbije u drugoj polovici dvadesetog stoljeća, kao alternativa privatnim i javnim radio stanicama nastaju prvi Picó Soundsystemi. Picó selektori su od početka prihvatili eklektičan pristup odabiru glazbe zbog čega se u njihovim selekcijama mogu čuti različiti mikro-žanrovi afričke i karipske glazbe, ili onoga šta se danas može karakterizirati kao World music. Za ovu priliku u Attack dovodimo torinski El Maradona Picó Soundsystem, koji je prema našim saznanjima prvi autentični Picó Soundsystem iz Europe. El Maradona nastaje kao metamorfoza talijanskog Druidiscos HIFI Soundsystema, koji su unatoč činjenici da je riječ o Reggae soundu, u svojim selekcijama uvijek imali World music sekvence. Za kontrole El Maradona soundsystema stat će i zagrebački DJ Hvala Sven, koji za ovu muziku priprema svoju prepoznatljivu World-music selekciju.

Que viva El Picó de oro y que viva la Cultura Picotera!

Drugačija glazba provodi se kroz Program Autonomnog kulturnog centra,financijski je podržan od Ministarstva kulture i medija republike Hrvatske, Grada Zagreba - Gradskog ureda za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo, Zaklade Kultura nova i Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva

NADJA, UOCHI TOKI I DROWN U ATTACKU

5.3.2023. // 20:30 - 01:00 // 8 €

NADJA (Dreamsludge, Berlin)

Teško je u nekoliko kratkih rečenica opisati Nadjin opus. Riječ je bendu formiranom sad već davne 2005. u Torontu od strane multi-instrumentalista Aidana Bakera i basistice Leahe Buckareff. Za njihov se karakteristični zvuk u kojem kombiniraju atmosferične teksture Shoegazea i Ambienta s težinom i glasnoćom Metala, Industriala i Noisea u glazbenoj kritici koriste kovanice poput Ambientdooma, Dreamsludgea i Metalgazea. Iza sebe imaju mnoštvo izdanja na cijenjenim nezavisnim etiketama poput Alien8 Recordsa, Hydrahead Recordsa, Robotic Empire, Southern Lorda, kao i nastupe na relevantnim festivalima kao što su Roadburn, Le Guess Who?, Unsound, Incubate i drugi. Za ovu su nam godinu pripremili novo izdanje čije ćemo naznake, uz pokoju numeru iz ostatka kataloga, moći čuti i na mračnom stageu Attacka!

UOCHI TOKI (VR Noise, Italija)

Audiovizualni projekt koji nam donosi nesvakidašnju kombinaciju distorziranih elektronskih beatova, mračnih i ambijentalnih droneova te likvidnih glitcheva. Njihov live nastup praćen je piroklastičnim VR projekcijama, a glazba koju stvaraju spust je do same srži improvizacije. Ovaj nekoliko godina pripremani projekt spreman je za europske klubove, a na svojoj dvotjednoj turneji s Nadjom nastupit će i u Attacku.

DROWN (Shoegaze, Karlovac)

Teško i tužno. Tako sebe opisuje ovaj relativno novi trio iz sumornog Karlovca. Bend se okuplja 2019., a ubrzo izbacuju i prvi demo s namjerom da široj publici predstave ono što se mjesecima kuhalo u prostoriji za probe. Znamo da im novija povijest, što se tiče live nastupa, nije išla na ruku. Većinu bendova bi ovakve okolnosti pokolebale, no ne i drown čiji članovi iza sebe imaju niz uspješnih i kritički priznatih projekata koje ovdje nećemo iznositi kako ne bismo odali tko je odgovoran za neka od najuzbudljivijih regionalnih Black-Metal izdanja. Nedavno su odradili svoj prvi nastup na