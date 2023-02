Izložba Ines Borovac u HDD galeriji

Izložba daje pregled njenih recentnih projekata na presjeku dizajna, performansa i plesne koreografije, u kojima se susreću feministička načela, metode spekulativnog dizajna, kritičko promišljanje folklorne tradicije, suvremenih tehnologija, kao i tržišnih, društvenih, klasnih i rodnih odnosa. U sklopu otvorenja bit će održan i participativni performans „Secrets to sell your Design Services", uz kratki javni [d]razgovor s autoricom. Izložba ostaje otvorena do 17. ožujka.

Iz teksta Marka Goluba: "Pojam performativni dizajn naznačen u naslovu samostalne izložbe Ines Borovac precizno nam govori u kojim koordinatama se kreće njena autorska praksa tijekom posljednjih nekoliko godina, nakon diplome na Studiju dizajna u Zagrebu i magisterija iz Socijalnog dizajna na Akademiji dizajna u Eindhovenu. Riječ je o radovima u kojima se dizajn susreće s umjetnošću performansa, ali i mnogo više od toga - posrijedi su pažljivo promišljeni projekti koji u zajednički kontekst dovode dizajn, tijelo, koreografija, feministička načela, kritički ali i afirmativan odnos prema tradiciji, kao i promišljanje same pozicije dizajnera u široj konstelaciji tržišnih, društvenih, klasnih i rodnih odnosa. Gledajući na jednom mjestu ova tri projekta - Collo - Redancing Tradition, Body Hub i Secrets to Sell Your Design Services - fascinantno je koliko svi navedeni elementi u njima dobro funkcioniraju jedni s drugima i koliko intrigrantnih značenja proizvode trljajući se jedni o druge ne samo na racionalne i očekivane, nego mnogo češće na potpuno apsurdne, provokativne i paradoksalne načine.

Dovoljno je uzeti za primjer „ergonomiju", jedan od tradicionalnih fetiša industrijskog dizajna, da bi se odnos tijela i dizajna razumio kao logičan, čak i ključan. Ideja da se „stroj" prilagodi čovjeku i njegovim uvjetima rada, primjerice, u srcu je autoričinog projekta Body Hub, nagrađenog 2021. na Tjednu dizajna u Zagrebu, ali ne onako kako biste očekivali da jest. Body Hub nije novi oblik sučelja za interakciju s računalom kakvo bi moglo ući u masovnu proizvodnju, premda je u tom smislu posve funkcionalan, već nam on skreće pažnju na činjenicu da je naša konvencionalna interakcija s računalom u potpunom raskoraku s potrebama i mogućnostima gotovo čitavog našeg tijela. Riječ je o napravi koja oko tijela korisnika kreira kružnu orbitu na čijem je rubu mjesto za prijenosno računalo, taman nadohvat njegovih ruku. No uz sam je predmet, u suradnji s plesačima i koreografima Emom Crnić i Simonom Busom (s kojim je Ines Borovac surađivala i kao scenografkinja) pažljivo je oblikovana i čitava koreografija za njegovo korištenje.