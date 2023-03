D’n’B United u Aquariusu

Ovog proljeća sprema se jedinstveno dvodnevno glazbeno događanje koje će po prvi put u povijesti ujediniti cijelu domaću drum'n'bass scenu! D'n'B United - najveće drum'n'bass okupljanje u Hrvatskoj održat će se 13. i 14. svibnja u zagrebačkom klubu Aquarius. Sudjelovat će preko 70 glazbenih imena iz svih krajeva zemlje, a oni će predstaviti mnogobrojne drum'n'bass podžanrove, te itekako aktivne scene gradova iz kojih dolaze.

D'n'B United kreće u subotu, 13. svibnja, u 14 sati na terasi kluba Aquarius, a zatim se seli od 21 sat do 6 ujutro na dva unutarnja floora kluba; A1 i A2. Sljedeći dan, u nedjelju,

14. svibnja, D'n'B United afterparty kreće u 14 sati i završava u 23 sata na terasi kluba. U popodnevnom dijelu programa puštat će se "lakši" drum'n'bass (liquid funk, intelligent, atmospheric i jazzstep), a u subotu navečer na A1 flooru očekujte "tvrđi" drum'n'bass (neurofunk, darkstep techstep, hardstep i bass metal), a na A2 mainline drum'n'bass (ragga jungle, jump-up i drumstep).

Zagreb, Osijek, Rijeka, Split, Karlovac, Pula, Čakovec, Varaždin, Zaprešić, samo su neki od gradova iz kojih sve dolazi preko 70 DJ imena svih generacija. Neki među njima su svoje DJ karijere već stavili na "mirovanje", a nekima će ovo biti prvi javni nastup. Posebna zanimljivost će biti i "format" u kojem nastupaju, a to je back2back, odnosno u paru.

Drum'n'bass scena koja se razvila početkom 1990-tih i postala jedan od tada najpopularnijih pravaca elektroničke glazbe u svijetu, i u Hrvatskoj je imala svojih uspona i padova. Od skromnih početaka, do velikih evenata i festivala s tisućama posjetitelja, pa do ponovnog povratka u underground. No, bez obzira na manjak velikih klupskih događanja, drum'n'bass i mnoštvo njegovih podžanrova, itekako se često mogu čuti u manjim klubovima širom Hrvatske. Tome su zaslužni brojni pojedinci i kolektivi koji konstantno rade na promicanju ove glazbe, a mlađih generacija zaljubljenika u "bubanj i bas" također ne nedostaje.

Jedni od njih su i idejni začetnici D'n'B United događanja - DROP kolektiv iz Zagreba koji se bavi promocijom bass glazbe (dubstep, grime i drum'n'bass). Kolektiv je aktivan od početka 2022. godine, a čine ga DJ-ji DMT, Ela i Fris, te grafički dizajner Robert Čanak (autor vizuala za D'n'B United). Svoje evente održavaju u klubovima Dva Osam i Pločnik na mjesečnoj bazi.

"Velika nam je čast i zadovoljstvo što smo uspjeli okupiti cijelu hrvatsku drum'n'bass scenu na jednom mjestu i vrlo smo zahvalni što su se svi sudionici bezuvjetno odazvali našem pozivu. Pozivamo sve ljubitelje drum'n'bass-a (i one koji će to tek postati) da nam se pridruže na ovom jedinstvenom događaju koji će po prvi puta u povijesti ujediniti gotovo sve aktere drum'n'bassa u Hrvatskoj." - izjavili su organizatori D'n'B Uniteda.

Prijatelji i partneri D'n'B United okupljanja su Shabby Kicks (drum'n'bass kolektiv iz

Rijeke), Koturaljke (Udruga za promicanje glazbene kulture mladih iz Osijeka), Klubskascena.hr (medijski partner) i Hemps.hr (distributer CBD proizvoda i vlasnik Muzeja kanabisa u Zagrebu).

Ulaznice kreću u prodaju u ponedjeljak, 13. ožujka, putem Core Event sistema. Cijena early bird ulaznice je 7,5 EUR tj. 50% jeftinije od najskuplje ulaznice (ograničen broj early bird ulaznica do 01.04.), 10 EUR nakon 01.04., 12,50 EUR na ulazu do ponoći, te 15 EUR na ulazu nakon ponoći.