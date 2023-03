U Hrvatskoj se godišnje održi gotovo tisuću koncerata, no samo je jedan smješten u prostor toliko jedinstven da mu sjedeća mjesta - nisu potrebna, publiku drži na nogama za vrijeme svakog nastupa. Prostor starog istarskog kamenoloma, @CaveRomane u Vinkuranu, nudi posve novu dimenziju glazbe, akustike i uživanja u koncertima na otvorenom.

Čak i oni koji nisu čuli za Cave Romane priznaju da već i sam naziv intrigira, a oni koji su bili njegovim dijelom doživljaj opisuju riječima: spektakularno, jedinstveno, posebno... Rocks & Stars Festival vraća se bolji no ikada, a pred više od 15.000 ljudi u 5 dana na pozornicu će stati 5 velikih glazbenih imena.

Evo čiji će hitovi ove godine odjekivati starim rimskim kamenolomom

Rocks & Stars Festival @CaveRomane održava se od 26. srpnja do 5. kolovoza, a otvorit će ga svojim nastupom Petar Grašo. Miljenik je publike svih generacija uz stare uzdanice poput Volim i postojim ili Moje zlato, potpunjene novim hitovima Jel' ti reka 'ko, Neće nas zauvik bit, pokazat će zašto je ovo festival koji morate doživjeti iz prvih redova. U svojoj je bogatoj glazbenoj karijeri surađivao s mnogim vrhunskim glazbenicima te je dobitnik brojnih nagrada u Hrvatskoj, ali i šire. Iza Petra Graše je više od 1.200 koncerata i gotovo 3.000 sati provedenih na pozornici, stoga nimalo ne čudi podatak da su u 2022. godini najposjećeniji koncerti bili upravo oni Grašini. Publika voli njegove koncerte jer su oni više od samog nastupa, uvijek fanovima ponudi drugačiji, jedinstven doživljaj, a i za ovu prigodu priprema intimnu koncertnu atmosferu u predivnom okruženju Cave Romane.

Dan kasnije, u četvrtak 27. srpnja, pred publiku će stati nekada klinci, a danas institucija rock 'n' roll scene u Hrvatskoj - Prljavo kazalište. U 45 godina neumornog stvaranja, nastupa i druženja s fanovima niti jednom nisu razočarali, a svojim će hitovima Heroj ulice, Mi plešemo, Ipak, Ako tražiš nekoga i ovoga puta zasigurno raspjevati i rasplesati okupljene.

Silente su 2013. godine publiku osvojili gotovo preko noći i to pjesmom Terca na tišinu. Ovaj jedinstveni rock bend zadire u razne žanrove, a svakim novim koncertom dokažu publici da su pred njima još godine stvaranja. Nakon kraće pauze dolaze upravo na Rocks & Stars Festival @CaveRomane kako bi promovirali svoj novi singl, ali i rasplesali publiku starim, dobro znanim hitovima, kao što su Morski ljudi, morske žene, Čudna ili čudesna, Nikada ovako, Poljubi me za kraj i brojni drugi. Svoja svjetla pozornice imat će u četvrtak 3. kolovoza, a dan kasnije, u petak 4. kolovoza očekuje nas koncert Coldplay tribute banda, Liveplay. Energični talijanski glazbenici redovito potvrđuju status jednog od ponajboljih tribute bendova, među publikom, ali i kritičarima jer odličnom svirkom uživo prenose pravi duh engleskih rokera - grupe Coldplay.

Festival 5. kolovoza zatvara britanska atrakcija Kosheen predvođena sjajnom Sian Evans, koja svojim besprijekornim vokalom, šarmom i entuzijazmom pronalazi put do srca publike. Kombinacija različitih stilova, poput drum'n'bassa, dancea i popa, dovela ih je do vrhova svjetskih top lista, ali i u predivnu Cave Romane, gdje će ovogodišnji Rocks & Stars Festival završiti upravo njihovim energičnim nastupom uz Hide u, Catch, I want it all, Resist te brojnim drugim hitovima.

Posebna zahvala onima koji i ove godine podržavaju Rocks & Stars Festival @Cave Romane, a to su Općina Medulin te Turistička zajednica Općine Medulin kao suorganizatori, dok su partneri Festivala Bina Istra i Arena Hospitality Group. Kao i svake godine, i ove Rocks & Stars Festival ima humanitarnu notu te će se, uz pomoć spomenutih partnera, Općoj bolnici Pula donirati potrebni uređaji vrijednosti 26 tisuća eura.

Early Bird ulaznice za Rocks & Stars Festival @CaveRomane dostupne su do 1.5.2023. na svim Eventim prodajnim mjestima, a više informacija potražite na www.caveromane.com