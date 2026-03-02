Ciklus suptilnih varijacija motiva vaza sa cvijećem Ivane Jovanović Trostmann

Akademska slikarica iz Dubrovnika Ivana Jovanović Trostmann istaknuta je i cijenjenena suvremena hrvatska likovna umjetnica, autorica je kompleksnog djela, često izlaže, kontinuirano slika u atelijeru , neprekidno se suočavajući s mogućnostima i motiva i tehnika.

Pred nama je rafinirani niz varijacija ciklusa jednostavne vaze sa cvjetovima koji izviru iz nutrine vaze lagano se šireći u okolni prostor s opojnim mirisom i neopisovom ljepotom u miješanoj tehnici ulja i akrila.

Na svakoj slici opažamo eleganciju i otmjenost, žute, zelene, ljubičaste, narančaste, crvene, plave boje. Kolor je uvijek blag i odmjeren.

Promatrajući ovaj rafinirani niz slika s beskrajno lijepim i izazovnim motivom vaze i cvijeća , osjećamo da gotovo možemo dodirnuti finu, tihu atmosferu koja naprosto klizi iz volumena okvira i platna prelijevajući se u okolni prostor, oko nas, obavijajući nas svečanom i sugestivnom mirnoćom.

Cvjetovi žive svoje burne i kratke živote u običnim ali vječno živućim vazama, čudeći se svemu tome dok latice padaju unakolo stakla ili keramike i sve dok cvijet posve ne utihne a vaza se iznova počne družiti s novim rasplamsalim ljepotanom.

Vrlo lijep i nadahnut ciklus ulja i akrila Ivane Jovanović Trostmann, snažno nadahnut, iskren, svemoćan u dojmu.

Ivana Jovanović Trostmann iznimna je slikarica atmosfere i svakidašnjih a tako otmjenih i zanosnih motiva čarobne kombinacija vaze i cvijeta, koje često u stvarnosti i ne opažamo, jednostavno ne vidimo.