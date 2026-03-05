Novi nadahnuti ciklus Ane Marinović
Vrlo zanimljivi ciklusi Ana Marinović kontinuirano se pojavljuju u njezinom atelijeru, izazivajući sve veći pozor javnosti
Ana Marinović suvremena je hrvatska likovna umjetnica, autorica je vrlo specifičnog opusa realiziranog od raznovrsnih kombinacija materijala inspiriranim i okruženjem ali i promišljanjem i o sebi i o svijetu i o prošlosti ali i o budućnosti.
Vrlo zanimljivi ciklusi Ana Marinović kontinuirano se pojavljuju u njezinom atelijeru, izazivajući sve veći pozor javnosti. Svaki ciklus osebujni je komentar doživljaja, iskustva, misli, emocija, događanja, izrečenih i neizrečenih riječi, pogleda, zvukova, svjetlosti i tame, nadanje, ushita i razočaranja. Na njezinim slikama prepoznajemo fragmente i svojih života, vlastite tragove koje smo ostavili, trenutke susreta koji su se slučajno dogodili i samo su nas okrznuli a sjećanje svejedno traju.
Pred nama je novi trodijelni ciklus Ane Marinović, novi opus vrlo uzbudljive i talentirane umjetnice.
U novom se ciklusu ističe djelo Zlatna tišina sjene.
-"Zlatna tišina sjene" 200x100
Apstraktna kompozicija tamnih antracitnih masa razbijenih zlatnim i suptilnim ljubičastim akcentima. Gotovo nagorjeli obrisi stvaraju dojam dubine i tihe napetosti, kao tragovi emocija koje ostaju ispod površine.
Tu je i djelo simboličnog naziva, Polje koje pamti.
-„Polje koje pamti" 210x100
Pejzaž inspiriran pravim poljskim cvijećem i pampasima. Tirkizni i bež tonovi stapaju se u nježan, smiren ritam koji priziva osjećaj otvorenog prostora, vjetra i sjećanja na ljeto.
Treće djelo je Težina svjetla.
-„Težina svjetla", 200x100cm
Reljefna apstrakcija s polugeometrijskim, grubim potezima u tirkiznim, zlatnim i tamnoplavim nijansama. Kontrast težine materije i refleksije svjetla stvara snažnu, gotovo arhitektonsku prisutnost slike.
