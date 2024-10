Devet predviđanja Booking.com-a za putovanja u 2025.

Svijet se ubrzano mijenja u mnogo pogleda. Uslijed tih promjena, od političkih izbora u cijelom svijetu i brzog napretka umjetne inteligencije do povećanih troškova života (da spomenemo samo neke), ne čudi da ljudi osjećaju zamor zbog udaljavanja ili zbog toga što moraju odabrati stranu ili jednostavno biti odvojeni od svega. Ipak, usprkos sve većoj neizvjesnosti, izolaciji i polarizaciji, u području putovanja primjećujemo upravo suprotno. Godišnje istraživanje Booking.com-a radi utvrđivanja predviđanja za putovanja* otkriva da mnogi putnici ne žele odustati od putovanja, nego žele redefinirati način na koji doživljavaju svijet oko sebe i povezuju se s njim.

Putnici stvaraju nova pravila za putovanja u 2025. Opirući se konvencionalnim razmišljanjima o odmoru stvaraju novu povezanost sa sobom, sa svojim voljenima i onima koje susreću na putu, kao i s odredištima koja posjećuju. Bilo da mijenjaju standarde kad je riječ o dobi i spolu ili jednostavno standarde u pogledu toga kakvo putovanje treba biti, ohrabreni putnici napuštaju poznate obrasce i odlučuju se za osobna putovanja koja će im omogućiti dugotrajan osobni rast.

Kako bi razumio kako ljudi planiraju promijeniti status quo, Booking.com je naručio istraživanje provedeno među više od 27 000 putnika u 33 zemlje i teritorija kako bi predstavio devet predviđanja za putovanja, a koje otkriva da će 2025. biti godina koja će otvoriti vrata novim načinima doživljavanja svijeta zahvaljujući milenijalcima koji promišljaju o novim iskustvima u zračnim lukama i boomerima željnima uzbuđenja.

Noćni turizam

Svemirski turizam sve je bliže stvarnosti i stoga će putnici biti usredotočeni na povezivanje sa svemirom, okrećući se dostupnijim svemirskim potragama u 2025. Birajući radije ponoćnu magiju nego dnevne gužve, gotovo dvije trećine putnika (62 %) razmišlja o tome da posjeti odredišta s tamnijim nebom, pri čemu su na vrhu popisa zvjezdanih avantura iskustvo bivanja pod zvijezdama (72 %), vodiči za zvijezde (59 %), kozmičke pojave koje se događaju jedanput u životu (59 %) i praćenje zviježđa (57 %).

Na ovu promjenu utjecala je i zabrinutost zbog klimatskih promjena te 54 % putnika planira povećati svoje noćne aktivnosti radi sprečavanja porasta dnevnih temperatura, a njih 42 % radije bi odabralo odmor na hladnijim lokacijama. Zaštita od UV zraka važna je za 61 % putnika, koji planiraju manje boraviti na suncu, dok više od polovine putnika (57 %) planira obavljati aktivnosti navečer i rano ujutro kada sunce nije jako.

Produbljivanje povezanosti putnika s prirodom vidljivo je i u stavljanju naglaska na noćni svijet jer bi većina putnika (54 %) rezervirala smještaj bez svjetla radi smanjenja svjetlosnog onečišćenja i očuvanja flore i faune.

Putovnica za besmrtnost

Putnici traže eliksir života i stoga odmor više nije samo vrijeme za opuštanje. Zbog želje za boljim životnim izborima, 60 % putnika zainteresirano je za odmor s uslugama za njegovanje dugovječnosti, na kojem se tradicionalni privremeni odmor zamjenjuje potragom za duljim, zdravijim životom.

Duboka revitalizacija glavni je prioritet, od vibracijskih tretmana tijela (56 %) i terapije crvenim svjetlom (52 %) do krioterapije (48 %) i tretmana matičnim stanicama (45 %). Više od dvije trećine putnika (67 %) želi u svoj svakodnevni život uključiti nove wellness aktivnosti radi ponovnog povezivanja s uravnoteženijom verzijom sebe, što uključuje učenje o pravodobnom unosu kave (37 %) i intravensku terapiju (31 %).

A budući da je 58 % putnika otkrilo da bi platilo za odmor čija je jedina svrha produljenje životnog vijeka i dobrobit, 2025. godina mogla bi biti prva godina ostatka njihovog duljeg života.

AI = alternativni planovi puta

Nove tehnologije već pomažu putnicima da pronađu iskustva prilagođena njihovim potrebama, a 2025. dolaze inovacije koje će turistima pomoći da zadovolje potrebe u pogledu odredišta koja žele posjetiti.

Dvije trećine putnika (66 %) koristit će tehnologije za donošenje informiranih odluka i pronalaženje autentičnih iskustava, i to ne samo u pogledu lokacija koje će posjetiti, nego i radi pozitivnih doprinosa za vlastiti razvoj. Alati koji se temelje na umjetnoj inteligenciji, kao što je AI Trip Planner Booking.com-a, imat će ključnu ulogu u oblikovanju takvih putovanja jer je 41 % putnika zainteresirano za korištenje umjetne inteligencije za organiziranje putovanja, što otvara vrata za planove puta koji potiču dublje, pozitivnije povezivanje s mjestima i zajednicama.

Putnici će također biti odgovorniji u pogledu načina na koji koriste tehnologije. Gotovo polovina (44 %) putnika neće označavati lokacije na društvenim mrežama tijekom posjeta manje poznatim odredištima kako bi ona ostala manje razvikana i kako bi se izbjeglo poticanje dolaska velikog broja instaturista. Međutim, za 47 % pripadnika generacije Z i 44 % milenijalaca koji bi promislili o tome hoće li posjetiti određeno odredište ako ne mogu označiti njegovu lokaciju, tehnologije će imati važnu ulogu i u pronalaženju alternativa koje se mogu dijeliti bez osjećaja krivnje zbog preopterećivanja uobičajenih žarišnih mjesta, dok se 67 % putnika nada da će koristiti tehnologije za pronalaženje područja s manje gužve, a njih 23 % već koristi aplikacije za takve potrebe u stvarnom vremenu.

Višegeneracijska megaputovanja

„SKI" odmor bit će u porastu, ali ne na skijaškim padinama jer roditelji mijenjaju prioritete, odnosno troše ušteđeni novac (Spending Kids' Inheritance (SKI)) umjesto da ga ostavljaju za djecu. Gotovo polovina putnika (46 %) radije bi 2025. godine potrošila novac na putovanje života, nego ga ostavila kao nasljedstvo svojoj djeci - pri čemu je postotak za baby boomere 49 %, a za tihu generaciju (oni koji imaju više od 80 godina) 40 %.

Međutim, iduće će godine u okviru ovog trenda još više prevladati dobre namjere jer rodbina starije dobi želi potrošiti velik novac na svoju obitelji kako bi pomogla mlađim generacijama da prebrode krizu zbog visokih troškova života, odnosno želi im platiti sljedeći godišnji odmor. Tako će stvoriti lijepe nove uspomene, uživajući u plodovima svog rada zajedno sa svojim obiteljima, umjesto da samo pune bankovne račune za sljedeće generacije.

Dok je 58 % putnika priznalo da su im roditelji već jednom platili godišnji odmor ili dio godišnjeg odmora otkako su odrasli, boomeri će vjerojatno utjecati na porast tog trenda jer će 80 % njih rado platiti za svoju djecu prilikom sljedećeg putovanja, a njih 78 % za svoje unuke. Zahvaljujući konceptu obiteljske banke pripremite se za više višegeneracijskih putovanja, za koja će se bake i djedovi, roditelji i unuci zajedno pakirati radi nezaboravnog iskustva povezivanja.

Zen odmori s dečkima

Piće i razmetanje bit će u drugom planu jer će u prvom planu biti odmori „samo za muškarce" usmjereni na wellbeing, samorazvoj i osnaženo prihvaćanje ranjivosti. S kulturološkim promjenama koje donose napredak kad je riječ o muškom mentalnom zdravlju i društvenim pritiscima, u planiranju putovanja prevladavat će nastojanje da se smanji osjećaj usamljenosti i davanje prioriteta svjesnom muškom povezivanju. Gotovo polovina putnika (47 %) potvrdila je da bi potaknula jednog od muškaraca u svom životu da ode na putovanje samo za muškarce, pri čemu je to potvrdilo čak 65 % pripadnika generacije Z i 58 % milenijalaca.

Muški putnici više nisu pod utjecajem popularnih očekivanja i klišeja koji se temelje na „mačo" kulturi muškog povezivanja, nego teže opuštanju zbog stresa u svakodnevnom životu (29 %), odmoru i pomlađivanju (30 %), njegovanju mentalnog zdravlja (23 %) i osobnom rastu (24 %). Izgradnja veza, i starih i novih, bit će ključna jer 14 % putnika razmišlja o putovanju „samo za muškarce" kako bi smanjili osjećaj usamljenosti, više od četvrtine putnika (28 %) želi sklopiti nova prijateljstva, a 20 % putnika želi poboljšati svoje vještine izgradnje odnosa s prijateljima i obitelji.

Suprotno očekivanom, žene su te koje nagovaraju muškarce u svom životu da odu na putovanje „samo za muškarce", pri čemu njih 56 % potiče svog partnera, 36 % svoje prijatelje, 28 % svog brata i 20 % svog oca da sebe stave na prvo mjesto.

Pustolovine u svakoj dobi

Zaboravite mirnu mirovinu. Iduće će godine mnogi baby boomeri tražiti uzbuđenje, prkoseći svojim godinama i konvencionalnim očekivanjima. Gotovo jedna četvrtina (23 %) pripadnika te generacije zainteresirana je za odmor koji uključuje pustolovinu (povećanje od 10 % u 2024.**), a njih 23 % želi izaći iz svoje zone komfora i ponovno doživjeti iskustvo bezbrižne mladosti.

Kako bi ponovno doživjeli iskustvo puno adrenalina, gotovo trećina (31 %) ih je zainteresirana za jahanje, a njih 27 % za otpuštanje ograničenja na „vinskom raveu". Nadalje, njih 19 % spuštalo bi se kanuom niz najveće svjetske rijeke, njih 18 % obulo bi planinarske cipele i prešlo najviše planinske lance, a njih 15 % išlo bi u lov na ledenjake.

A ima i još hrabrijih: boomeri koji žele izazvati sami sebe do krajnjih granica zainteresirani su za skok padobranom (11 %), surfanje na pijesku (11 %), ronjenje u spiljama (10 %), kampiranje na Antarktici (9 %) ili čak posjet vulkanu (8 %). Pokazujući da za pustolovine ne postoji dobna granica, ovi nekadašnji pioniri redefiniraju što znači putovati u starijoj dobi.

Neuroinkluzivna navigacija

Neurodivergentni putnici, koji drugačije razmišljaju i obrađuju informacije, svoje će često nevidljive potrebe staviti u središte pozornosti, koristeći nove tehnologije i tehnologije u razvoju kako bi revolucionirali način na koji doživljavaju svijet u 2025. Sve je veći naglasak na potrebi za manje konvencionalnim i inkluzivnijim pristupima iskustvima putovanja koji bolje odgovaraju neuro-atipičnim potrebama: gotovo polovina (49 %) onih koji se smatraju neurodivergentnima imala je negativno iskustvo tijekom putovanja zbog svoje neurodivergencije, dok njih 50 % smatra da su im mogućnosti putovanja zbog toga ograničene.

Mnogi putnici željeli bi da tehnologija ima veću ulogu u njihovu putovanju te da pomaže u smanjenju njihove tjeskobe ili tjeskobe njihovih suputnika. Dvije trećine putnika (66 %) zainteresirano je za alate temeljene na umjetnoj inteligenciji koji bi pružali ažurne informacije o putovanjima, izvještaje o kašnjenjima i prijedloge o tišim, manje prometnim mjestima u zračnim lukama i hotelima. Senzorne sobe u zračnim lukama, hotelima i na drugim lokacijama želi 68 % putnika, dok 74 % putnika želi više opcija „blokiranja buke" tijekom putovanja.

Naime, poziv na napredak u 2025. više je nego očit s obzirom da 69 % putnika podržava inicijative ili programe na razini cijele industrije kojima bi se omogućilo jednostavno dijeljenje njihovih potreba i preferencija s aviokompanijama i pružateljima usluga smještaja, čime bi se osigurala bliža veza između putnika, platformi i operatera.

Vintage putovanje

Za garderobu na odmoru 2025. godina donosi promjene jer putnici koji prate trendove postaju „vintage" putnici te posjećuju trgovine rabljenom robom dok su na odmoru kako bi živjeli prema načelima održivosti. Više od polovine (51 %) putnika navelo je da bi garderobu za odmor voljeli kupiti tijekom putovanja, a ne prije, a isto mišljenje ima 63 % pripadnika generacije Z, dok bi 55 % putnika posjetilo trgovine rabljenom robom na odmoru, pri čemu je gotovo tri četvrtine (73 %) putnika jednom već kupilo vintage ili polovne proizvode u inozemstvu.

Ta promjena, na koju je nesumnjivo utjecala osviještenost o troškovima i klimatskim promjenama, nije samo pitanje stila, nego i odraz nastojanja ljudi da pomno prosuđuju. S obzirom na 56 % putnika koji namjeravaju biti štedljiviji na svojim putovanjima i 68 % putnika koji namjeravaju strože planirati budžet kako bi maksimalno iskoristili putovanje, pronalaženje skrivenih dragulja po povoljnim cijenama u trgovinama rabljene robe postalo je ključan dio avanture. Opirući se brzoj modi i masovnom konzumerizmu, 31 % putnika kazalo je da u vintage trgovinama u inozemstvu pronalazi proizvode bolje kvalitete nego kod kuće, dok je njih 35 % kazalo da vintage proizvode kupuju na odmoru zbog bolje cijene.

Putnici sada žele donijeti kući komade koji pričaju priču i stoga je štedljivo putovanje postalo više od puke kupovine: to je način da se kulturne veze vrate kući, uz ekološki osviještene izbore kojima se osigurava štednja. Zaboravite na magnet za hladnjak jer je vintage odjeća novi omiljeni suvenir.

Putovanja u zračne luke

Prošli su dani dolaska „upravo na vrijeme" radi izbjegavanja zadržavanja u prepunim čekaonicama nakon sigurnosne provjere jer putnici žele drugačiji početak odmora u 2025., najavljujući novu eru zabave u zračnoj luci. Više od trećine (34 %) putnika izrazilo je interes za posjet nekom mjestu zbog njegove zračne luke, a 60 % putnika zainteresirano je za zračne luke s više jedinstvenih iskustava ili sadržaja.

No, čini se da će generacija Z i milenijalci ponajviše potaknuti ovaj trend. Među tim putnicima njih 43 % razmotrilo bi odredišta na temelju njihove zračne luke, odbacujući uobičajene stereotipe u korist ugodnih iskustava: od kabina za spavanje (37 % pripadnika generacije Z, 35 % milenijalaca) i spa objekata (31 % pripadnika generacije Z, 29 % milenijalaca) do restorana s Michelinovom zvjezdicom (22 % pripadnika generacije Z, 24 % milenijalaca). S takvom promjenom načina razmišljanja, putnici će sljedeće godine svaki propušteni povezujući let pretvoriti u sjajno iskustvo.

Gotovo dvije trećine ljudi (60 %) smatra da bi osjećalo veće uzbuđenje i manje stresa u vezi s putovanjem da postoji veća ponuda sadržaja za korištenje prije leta i stoga će odmor započeti mnogo prije ukrcavanja u zrakoplov. Godine 2025. početak putovanja mogao bi biti jednako uzbudljiv kao i odredište.

Komentar Arjana Dijka, višeg potpredsjednika i direktora marketinga u Booking.com-u: „U 2025. putnici će iskoristiti svoja putovanja kako bi promijenili sebe, svoje odnose i, u konačnici, svijet oko sebe. Sve veći udio muškaraca traži odmor koji je u opreci sa zastarjelim očekivanjima na temelju spola i koji omogućuje njegovanje mentalne dobrobiti. I gotovo svaki peti boomer odbija dopustiti da ga starost spriječi u potrazi za novim pustolovinama. U suštini se mijenjaju standardi u pogledu putovanja radi postizanja dubljeg osjećaja povezanosti. Zahvaljujući spoju tehnologije i mašte počinje nova era tradicije, koja će, u konačnici, olakšati svima da oblikuju vlastita putovanja u 2025. i nadalje."