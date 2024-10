Depeche Mode tribute by Gift danas u Tvornici

Novosadski bend GIFT svirat će Depeche Mode tribute ove jeseni u Tvornici kulture. Ekstravagantni bend zanosne energije izvest će najveće hitove Depeche Modea u nedjelju, 20. listopada 2024. godine u Tvornici kulture.

GIFT - „Ghosts Again (cover)"

Bend GIFT kroz godine je postao poznat u čitavoj regiji po svojim ekstravagantnim scenskim nastupima te atraktivnim izvedbama pjesama obožavanih bendova, a jedan od njih je i Depeche Mode. Iako su tijekom godina objavili i autorska izdanja, „Dreamscope" (2016.) i „U senci grada" (2021.), bend sastavljen od umjetnika i svestranih glazbenika, predvođen karizmatičnim frontmenom Jovanom Matićem nastavlja baštiniti naslijeđe nekih od najutjecajnijih svjetskih glazbenih fenomena prenoseći energiju kultnih izvođača i zvijezda osamdesetih. GIFT, inspiriran glazbom, izgledom i performansom Depeche Modea, diljem regije izvodi velike hitove glazbenih velikana.

Depeche Mode - „Enjoy The Silence (Remastered)"

Njihovi su nastupi redovito ispunjeni iznenađenjima, a svaki je performans poseban hommage bendu. Uz uspješnice kao što su „Enjoy The Silence", „Personal Jesus", „Ghosts Again", „Just Can't Get Enough", „Walking In My Shoes", „World In My Eyes", „It's No Good", „Strangelove" i druge te moćan zvuk i posebnu interakciju s publikom nastavljaju oduševljavati koncertima u poznatim klubovima i na brojnim festivalima. GIFT će tako rasplesati i zagrebačku publiku već 20. listopada na omiljenoj pozornici u Šubićevoj.

Depeche Mode - „Personal Jesus"

Ulaznice po cijeni od 14 eura potražite online na platformi CoreEvent ili na blagajni Tvornice kulture. Na dan koncerta cijena ulaznice penje se na 16 eura.