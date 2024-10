Ponor, Nidare i No sun rises u klub Attack, 22.10.

Kada sagledamo činjenicu da je Crnilo nastalo kao striktno black metal priča u kojoj se spajaju novi utjecaji i politika naspram starih i ofucalih praksi, onda baš ovaj paket bendova vraća ciklus svojim korijenima u atmosferični black metal koji ne duguje puno svojoj prošlosti.

Punk stav je ono što cijenimo, stoga na lajn ap dodajemo lokalnu hardcore metal silu kako bi početak tjedna bio što bolji. Tamo negdje između metalizirane hardcore scene i radikalna punka se smjestio zagrebački band band PONOR. Nije se puno promijenilo od njihova zadnjeg koncerta. Svima koji nisu stigli na jutarnji rusvaj u Močvari, ovo dođe kao repriza. Nama je uvijek drago čuti uvodni takt "Koja je tvoja cijena" ili kad se zdušno zaori "Našeš sestre". Jednostavno ekipa kida i to svi znaju. Pronađite u ormaru svoju omiljenu majicu na baš ovaj bend i pravac Attack da utvrdimo gradivo još jednom

Nidare su jedni od onih koji svoje hardcore odrastanje nadograđuju kroz post metal, screamo i black i doom metal kako bi dobili ono nešto što se usudimo nazvati post blackom. Melodično no istovremeno i zahtjevno, sakriveno iza blast bitova koliko i usporavanja. I to je samo dio sukusa onoga što mladići mogu i znaju odsvirati. Članove smo već sretali Attackom jer su bili dio ANCSTA, HENRY FONDE i drugih berlinskih uradi sam uspješnica. Pozdravimo njihov novi projekt!

Kada imaš blasfemično ime poput No Sun Rises očekuješ tminu. I nećemo se lagati njihov je metal baš takav. Atmosferičan, možda na trenutke smrdi na folk, no ostaje u domeni vrištanja i tremolo blasfemije koja je u njihovom slučaju striktno antifa. Drugim riječima, pankeri su odrasli, naučili su svirati i sad predstavljaju svoju viziju blacka ispunjenu dugačkim pjesmama koje polako i sigurno vode svakoga od nas u predjele crnila, one još posve neistražene. Smrdi to sve i malo na crust, tako da je doživljaj svakako potpun!

Satnica:

Vrata: 20.00

Nidare 20.15 - 21.00

Ponor 21.15 - 22.00

No sun rises 22.15 - 23.00