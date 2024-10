Dhafer Youseff premijerno stiže u Lisinski

Dugoiščekivani zagrebački koncert glazbenog virtuoza Dhafera Youssefa konačno će se dogoditi! Mjesto održavanja ovog iznimnog glazbeno-scenskog spektakla je velika Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog, a datum za pribilježiti je 11. veljače 2025. (utorak). Ovaj Tunižanin svirajući oud (tradicionalni arapski instrument sličan lutnji) vješto spaja istok i zapad, poznat je po svom inovativnom pristupu koji kombinira tradicionalnu arapsku glazbu, jazz, elektroniku i razne svjetske glazbene utjecaje, a ovom će prilikom promovirati najnoviji album "Streets of Minarets" uz presjek bezvremenskih hitova iz svoje bogate karijere. Ulaznice po cijeni od 39, 44 i 49 eura mogu se kupiti online preko sustava CoreEvent i na njihovim fizičkim pretprodajnim mjestima.

Dhafer je rođen 1967. u Téboulbi (malom selu na obali Tunisa) u tradicionalnoj muslimanskoj obitelji te je od malena bio fasciniran sufijskom i duhovnom glazbom. Već u ranoj dobi zanimao se za jazz koji bi potajice slušao, a poznata je i njegova izjava da je "radio njegova najvažnija škola". Od 1990. živi u Europi, uglavnom u Parizu ili Beču.

Youssef je posebno poznat po svojim eksperimentalnim improvizacijama i iznimnom glasu, koji koristi kao instrument, često prelazeći iz dubljih tonova u visoke, gotovo eterične vokalne dionice. Njegova glazba je emocionalna i introspektivna, a svojim albumima stvorio je most između arapske i zapadne glazbe. Cijenjen je diljem svijeta zbog iznimne sposobnosti da kreira glazbene pejzaže koji nadilaze granice kultura i žanrova uz oveći prstohvat mistike, spajajući tradiciju i suvremenost u jedinstvenom glazbenom izrazu kojem će se moći svjedočiti u u sjajnoj akustici i ambijentu Lisinskog.

Njegov impresivan opus donio mu je između ostalog BBC-ovu nagradu za World Music 2006. godine i Edison Award 2017. godine, te pohvale publikacija kao što su The Guardian, The Times, The Evening Standard, Downbeat Magazine i Jazzwise. Također je sudjelovao na All-Star Global Concertu UNESCO-a 2015. godine što samo potvrđuje njegovu globalnu prepoznatljivost. Ostavio je i trag u svijetu filmske glazbe, radeći s imenima kao što su Ridley Scott, Jamesom Horner i Daveom McKean. Jedan je od ambasadora svjetski poznate organizacije Music Traveler, rame uz rame s Billyjem Joelom, Hansom Zimmerom, Johnom Malkovichem, Seanom Lennonom, Adrienom Brodyjem i drugima.

Na svom devetom albumu "Streets of Minarets" Dhafer Youssef nudi jedinstveno glazbeno putovanje, obogaćeno dodirom glazbene legende Herbieja Hancocka i nevjerojatnom postavom: Marcus Miller na električnom basu, Dave Holland na kontrabasu, Nguyên Lê na gitarama, Vinnie Colaiuta na bubnjevima. Žanr albuma u velikoj mjeri je pod utjecajem jazza 50-ih i rocka 80-ih, s nježnim dodirima brazilskih ritmova i indijskih melodija, kombinirano baš na jedan tipičan dhaferovski način. Tko bi mogao zamisliti da bi oud mogao biti dirigent funk benda? Prije 40 godina, tko bi zamislio suptilnu glazbenu skladbu u kojoj se truba Milesa Davisa miješa sa sintesajzerima ili elektronskim bubnjevima? Hrabrost je zasigurno osobina velikih umjetnika, a to Dhafer Youssef svakako jest.