Dark Side The Cure night PureCure + Ghosti

U subotu 13. travnja će se u zagrebačkom popularnom klubu Route 66 održati novi Dark Side party pod vodstvom Tomija Phantasme. Party će biti posvećen jednoj od največih svjetskih rock grupa i miljenika darkerske publike, The Cure i to u susret njihovom skorašnjem nastupu na InMusic festivalu koji će se održati od 24. do 26. lipnja na zagrebačkom jezeru Jarun.

To će biti ujedno i prvi nastup grupe The Cure u Hrvatskoj. The Cure su svoj put započeli 1976. godine u punk i post punk sceni, zatim postali kultna dark/gothic legenda, da bi na kraju postali jedna od največih svjetskih pop rock grupa.

Glavna karika cijele priče je pjevač, gitarist i autor većine pjesama Robert Smith koji je postao ujedno i ikona u darkerskoj sceni. Njihove pjesme poput „Boys Don't Cry", „A Forest", „In Between Days", „Lullaby", „Just Like Heaven", „Lovesong", „Friday I'm In Love",..... su postali internacionalni hitovi koji se i dandanas svakodnevno vrte na radio postajama širom zemaljske kugle kao što su prisutni na plesnim podijima na mnogim partija. Nedavno su The Cure uvršteni u "Rock'n roll Hall of Fame"!

The Cure 2019

Program će započeti u 21 sat sa video projekcijom koncerta „In Orange" na velikom platnu, a kojeg su The Cure snimili 1986. godine u rimskom kazalištu Théâtre antique d'Orange u Francuskoj.

Slijedi koncert zagrebačke grupe PureCure koji izvode pjesme grupe The Cure u svojim originalnim verzijama sa dvije bas gitare i ženskim vokalom, a nakon njih će grupa + Ghosti izvest još nekoliko darkrskih klasika također sa dvije bas gitare u postavi. Obe grupe su sastavljene od ćlanova i bivših članova zagrebačkih alter grupa poput Phantasmagoria, The Fiction, Svadbas, Brujači, Rizol.

PureCure

......Nakon koncerta slijedi darkerska veselica gdje će Tomi Phantasma i Scultz vrtit audio i videose grupa poput Bauhaus, Joy Division, Siouxsie & The Banshees, The Sisters Of Mercy The Mission, Clan Of Xymox, Christian Death, Killing Joke, Virgin Prunes, Mizar, EKV, Echo & The Bunnymen, The Smiths, Violent Femmes, Nick Cave, Jesus & Mary Chain, The Cramps, Depeche Mode, Simple Minds, Roseta Stone, Heroes Del Silencio, The 69 Eyes, Placebo, London After Midnight, White Lies, Love Amongst Ruin,...

Program započinje u 21 sat a ulaz je besplatan! Dobrodošli!



Facebook event: