Wu-Tang Clan dolazi na Sea Star Festival

Najveća hip-hop grupa svih vremena Wu-Tang Clan potvrdila je dolazak na Sea Star Festival i to u sklopu velike svjetske turneje na kojoj rasprodaju neke od najvećih arena u Americi i Europi! Nakon nastupa u New Yorku, Londonu, Berlinu, Parizu i drugim svjetskim metropolama, Wu-Tang Clan stižu u Umag, a njihov nastup na Addiko Tesla pozornici bit će ekskluzivan za cijelu centralnu, južnu i istočnu Europu!

U Istri se očekuje desetine tisuća fanova iz brojnih europskih zemalja, koje nije obuhvatila njihova ovogodišnja "Gods of Rap" turneja, za koju se nagađa da će možda biti i posljednja u punom sastavu, a u sklopu koje obilježavaju 25 godina od izlaska možda i najutjecajnijeg rap albuma - "Enter the Wu-Tang (36 Chambers)"! Pregovori oko nastupa u Hrvatskoj trajali su čak sedam mjeseci, a glavni razlog je inzistiranje organizatora Sea Stara da cijena ulaznica bude maksimalno prilagođena domaćoj i regionalnog publici i ostane višestruko manja u odnosu na ostatak njihove turneje.

Cijena ulaznice za Sea Star s 50% popusta trenutno iznosi 229 kuna za oba dana festivala, a zbog ogromnog interesa iz svih djelova Europe, ova cijena bit će aktualna najkasnije do 15. travnja. Wu-Tang Clan se pridružuje moćnoj glazbenoj postavi već potvrđenih izvođača za Sea Star koju čine vodeći techno izvođači današnjice Sven Väth i Nina Kraviz, britanska hip-hop diva IAMDDB, dobitnik Ibiza Awards nagrade za najboljeg tehno DJ-a Ilario Alicante, autor najprodavanije techno trake na Beatportu Enrico Sangiuliano, i brojni drugi!

Wu-Tang Clan je prodao nevjerojatnih 40 miliona albuma, dok svjetski mediji za njih imaju samo riječi hvale, pa ih tako Rolling Stone naziva „najboljom rap grupom ikada", a NME „jednim od najboljih glazbenika deseteljeća", dok Fact dodaje kako su „redefinirali samu srž hip hopa". U toj ocjeni složne su i hip-hop zvijezde Kendrick Lamar, Rick Ross, A$AP Rocky i brojni drugi, koji o Wu-Tangu govore u superlativima i navode ih kao svoje uzore. Nije tajna ni da je njihov rad imao direktan utjecaj i na stariju gardu kao što su Jay Z, Nas, Snoop Dogg i The Notorious B.I.G., dok ukupna brojka prodanih albuma iznosi nevjerojatnih 40 milijuna primjeraka!

Sanjin Đukić, direktor Sea Star festivala istakao je da je Wu Tang Clan sastav na čijoj glazbi su odrasle generacije i koji je oblikovao hip-hop scenu kakvu je vidimo danas: "Imati veliki Wu-Tang Clan u punoj postavi na turneji kojom se obilježava 25 godina jednog od najvažnijih albuma u povijesti je samo po sebi glazbeni, kulturni i turistički događaj bez premca! Uložili smo jako puno napora da ovu obljetničku turneju, rezerviranu isključivo za ogromne arene u Americi i Zapadnoj Europi, skrenemo preko 2000 km i dovedemo u Umag, te očekujemo pravi desant na Stella Maris njihovih fanova iz svih djelova Europe!"

"Kada smo stvarali Sea Star vodili smo se vrijednostima s kojima smo i EXIT izgradili u jedan od vodećih svjetskih festivala, stavljajući domaću i regionalnu publiku na prvo mjesto i inzistirajući da im cijene naših ulaznica uvijek budu pristupačne", izjavio je na konferenciji za novinare Sagor Mešković, direktor komunikacija u Exitu i dodao da nije bilo lako osigurati ovakav booking. "Zbog toga su pregovori s menadžmentom Wu-Tang Clana trajali mjesecima, ali smo ih uspjeli dobiti i osigurati da regionalna publika ima najniže cijene ulaznica, koje se na njihovoj turneji ove godine kreću i preko stotinu eura. Osobno sam sretan što ih ponovo dovodimo na ove prostore, jer njihov gotovo mitski koncert na Exitu iz 2007. godine neću zaboraviti dok sam živ", izjavio je Mešković.

Phat Phillie i Frx, osnivači Blackouta i dva najveća hip hop autoriteta na ovim prostorima, složni su u ocjeni da su se Wu-Tang Clan već s prvim albumom upisali u povijest: "Sada, na njegovu 25. obljetnicu s velikim pravom ga smatramo nosećim stupom cijelog hip hopa, ne samo onog iz Golden ere. Ogromna snaga benda ležela je oduvijek i u kolektivu. Wu-Tang su jedinstven skup nevjerojatno kreativnih glazbenika i lirički superiornih MC-a, neusporediv s bilo čim na sceni".

Njujorški rap revolucionari zaslužni su za tektonske promjene u svom žanru još od pomenutog debija iz 1993. a koji i danas pruža osnovu za mlade naraštaje žedne vrhunskog hip-hopa. Formirani 1992. u New Yorku, Wu-Tang Clan se smatra najvećom grupom u povijesti hip hopa. Inspiraciju su vukli iz kung-fu filmova i superherojskih stripova, a zaslužni su za neke od krucijalnih hip hop numera s kojima su rastavili i ponovo postavili čitav žanr. Kompletna postava koju čine vođa i vizionar RZA, te ostali Wu-Tang ratnici GZA, Method Man, Raekwon, Ghostface Killah, Inspectah Deck, U-God, Masta Killa i Cappadonna je legendarna upravo zbog snage, osobnosti i karaktera svakog pojedinog člana čija je privrženost klanu toliko jaka da se međusobno doživljavaju kao obitelj.

Talent im je prepoznat i zabilježen brojnim nagradama, od osvajanja Grammyja (Method Man) pa do titule najutjecajnijeg glazbenog sastava u zadnjih 10 godina koju im je dodijelio NME. Posljednje dvije godine ispunjavaju i uvjete za ulazak u Rock And Roll Hall Of Fame oko čega se nedavno izjasnio i RZA: „Mislim da bi trebali ući, no moglo bi potrajati dok se to dogodi. To bi bilo dobro za nas i za rock and roll jer je hip hop glazba koja uzima iz svakog žanra, a pogotovo iz rocka." Bogata Wu-Tang ostavština gurnula je cijeli žanr prema naprijed, a proučavajući riječi pjesama čak 85 hip hop izvođača, dizajner i data znanstvenik Matt Daniels postavio je ljestvicu onih s najvećim vokabularom te su Wu-Tang završili na impresivnom šestom mjestu, dok solo projekti članova također dominiraju listom - GZA na 2. mjestu, RZA na 7., Ghostface na 9., Raekwon na 20. te Method Man na 23. što dokazuje potpunu nadmoć i neosporivu nadarenost kako kolektiva, tako i njegovih pojedinaca. Njihova svestranost proteže se i na polja van glazbe - RZA i Method Man su ostvareni glumci, dok je GZA znanstveni predavač u školama i na fakultetima.

For The Children: 25 Years of Enter The Wu-Tang (36 Chambers)

Na Sea Star dolaze i najveće elektronske zvezde današnjice!

Dosad potvrđena imena lineupa čine bogovi elektronike Sven Vath, Nina Kraviz, Ilario Alicante, Enrico Sangiuliano, Petar Dundov, DJ Jock, Lawrence Klein i Unique, kao i vrsna hip hop postava u suradnji s Dritom, najvećim regionalnim klupskim trap i hip hop festivalom koju čine nova neo soul i R&B diva IAMDDB, Vojko V, Krankšvester, FOX, High5, Buntai, Smoke Mardeljano i Hazze.

Ulaznice brzo nestaju - aktualne cijene najkasnije do 15. travnja

Sea Star festival održat će se 24. i 25. svibnja u egzotičnoj laguni Stella Maris u Umagu, uz Welcome Party 23. te Closing Party 26. svibnja. Festivalske ulaznice po promotivnoj cijeni od samo 229 kn što je velikih 50% uštede u odnosu na finalnu cijenu, bit će u prodaji još samo do 15. travnja, ili ranije, do isteka zaliha, nakon čega će ceijna kompleta ulaznica biti viša. VIP Gold ulaznice trenutno se prodaju po cijeni od 750 kn, sve vrste karata mogu se kupiti na prodajnim mjestima, te online u sistemima Ticketshop.hr i Entrio.

Smještaj za Sea Star već od 7 eura!

Posjetitelji Sea Stara mogu rezervirati noćenja u premium kampu, te u apartmanima, bungalovima, hotelima, mobilnim kućama, kao i u luksuznim vilama na samoj obali mora i to po cijenama već od 7 eura po noćenju za kamp i 10 eura dnevno za apartmane. Odlična opremljenost, predivno prirodno okruženje i dodatni sadržaji, te blizina mora i samog festivala čine ove smeštajne jedinice idealnim mjestima za napuniti energiju potrebnu za super festivalski provod. Više detalja o turističkim paketima i smještajnim jedinicima dostupno je na službenoj stranici Sea Star festivala.