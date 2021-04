Danas je 420 - Međunarodni dan marihuane

Danas je 420 day, dan marihuane - žiže, marice i svih ostalih stotina imena kojima se u žargonu zove ova vesela biljka.

Međunarodni dan marihuane slavi se danas, 20. travnja, a već se tradicionalno na društvenim mrežama obilježava statusom 420 koji znači da se zalažete za legalnu konzumaciju kanabisa.

No, uz to datum simbolizira i represiju, tj. manjak slobode za sve one koji smatraju da bi konzumacija marihuane trebala biti legalna.

Tri teorije o povijesti "420"

Zašto je baš 20. travnja Međunarodni dan marihuane, još uvijek nije potpuno jasno. Jedna teorija kaže da potječe od srednjoškolaca iz kalifornijskog San Rafaela koji su u sedamdesetima "420" koristili kao šifru za konzumaciju marihuane. Naime, Waldosi, kako su se nazivali, u 4:20, odnosno 16:20 sati, nalazili bi se pored kipa Louisa Pasteura te tamo pušili marihuanu.

Druga pak priča kaže da "420" potječe od policijskog radijskog koda kojim su službenici jedni druge obavještavali da netko negdje trenutno puši marihuanu te da trebaju intervenirati.

Posljednji je mogući korijen koda "420" navodni broj kemijskih spojeva koji se u mješavini motaju, a sastojaka je - pogađate - upravo 420.

Kod se ubrzo globalno proširio, a tome su pridonijele i pjesme The Grateful Deada i Jerryja Garcije. Osim njih, i bend "Green Day" svoje ime duguje upravo marihuani. Naime, "zeleni dan" označava dan koji se provede u gotovo konstantnom pušenju marihuane.

Inače, 20. travnja je i rođendan Adolfa Hitlera, ali on je, navodno, uživao u opijumu i ostalim, mnogo težim drogama nego što je marihuana. Kako bilo, danas će mnogi pobornici legalizacije marihuane i rekreativni pušači upravo u 4 i 20 zapaliti joint.