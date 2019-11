Danas izlazi novi hit Colleen Hoover - 9. studenoga

Colleen Hoover autorica je za čije se noviteti može mirno reći da se očekuju s nestrpljenjem, a za ovogodišnji Interliber njen hrvatski izdavač Naklada Neptun pripremila je pravu poslasticu - 9. studenoga, prijevod bestsellera November 9.

Napisan s jednakom emocionalnom dubinom i pronicljivim uvidima zbog kojih su njeni dosadašnji romani redovito završavali kao bestselleri New York Timesa, 9. studenoga snažna je i iznimno dirljiva priča o Fallon i Benu, slomljenoj glumici i piscu koji to tek želi postati na najčudniji mogući način.

Fallon se upravo seli u New York, a Ben ulazi u njezin život poput oluje i obara je s nogu, no ona ipak odlazi, no ne prije nego što se dogovore da će se nalaziti svake godine na 9. studenoga, datum koji puno znači i jednom i drugom. Kroz kovitlac sljedećih godina raspliće se nevjerojatna priča o njihovoj povezanosti...

Colleen Hoover majstorski nas vodi kroz zaplet koji je istovremeno nevjerojatan i svakodnevan, jednostavan i beskrajno kompliciran u svojem početku, no ništa manje oslobađajući na kraju. Pišući svojim prepoznatljivim stilom gdje se pripovjedači izmjenjuju iz poglavlja u poglavlje, Colleen Hoover uspješno nam dočarava dvojbe i sumnje glavnih protagonista, istovremeno ih pokazujući s obje strane.

Kad su Colleen Hoover otkrili književni izdavači uz čiju se pomoć vinula na vrh ljestvice bestellera New York Timesa, ona je već imala status fenomena suvremenog nakladništva nizom knjiga (Slammed, Point of Retreat, This Girl, Hopeless) objavljenih samo u elektroničkom izdanju.

Njezin vrtoglavi uspjeh potakla je poznata književna blogerica Maryse Black ocijenivši autoričin prvijenac Slammed s pet zvjezdica.

Otad autorica niže same uspjehe, osvojivši tri godine za redom nagradu članova Goodreadsa za najbolji ljubavni roman (Confess, 2015.; Priča završava s nama, 2016.; Without Merit, 2017.).

Knjigu 9. studenoga možete nabaviti na Interliberu kod Naklade Neptun - štand 2f, paviljon 6.