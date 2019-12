10. prosinca već više od 20 godina obilježava se Međunarodni dan prava životinja, ciljano na Međunarodni dan ljudskih prava. Udruga Prijatelji životinja podsjeća da ovaj planet dijelimo s drugim životinjskim vrstama koje, jednako kao i ljudi, imaju pravo na život bez iskorištavanja i držanja u ropstvu. Smatraju da je važno uvidjeti povezanost raznih oblika diskriminacije i ukloniti ograde u vlastitoj svijesti.

„Kada govorimo o pravima životinja, ne govorimo o njihovu pravu da glasaju na izborima, nego o osnovnom pravu na život bez iskorištavanja od strane čovjeka. Prava životinja podrazumijevaju da životinje zaslužuju postupanje u skladu s njihovim najboljim interesom, neovisno o tome smatraju li ih ljudi slatkima, korisnima ili mare li uopće za njih, jednako kao što čovjek ima svoja prava čak i ako nije lijep, koristan, pa i ako ga nitko ne voli. To znači da životinje nisu naša svojina koju možemo koristiti za hranu, odjeću, zabavu ili eksperimentiranje", kaže Emanuela Poturica iz Prijatelja životinja.

Povodom Međunarodnog dana prava životinja, Prijatelji životinja pozivaju sve koji žele ponosno stati za prava najpotlačenijih i za bolji odnos čovjeka prema životinjama da posjete www.prijatelji-zivotinja.hr i ispune prijavnicu za sudjelovanje u dosad najvećem performansu za prava životinja koji će se održati u subotu 14. prosinca 2019. u 11 sati na zagrebačkome Trgu bana Jelačića.

„Većini životinjskih vrsta i danas se uskraćuju njihova prava. U malobrojnim slučajevima, samo neke vrste, kao što su mačke i psi, djelomično su zaštićene zakonskim propisima. Ostale vrste, osobito one koje ljudi koriste za hranu, potpuno su ponižene, najbrutalnije zlostavljane, diskriminirane i pretvorene u žive strojeve za dobivanje što većih količina mesa, mlijeka i jaja. Dokle god postoji globalno legalizirano mučenje i klanje životinja i dokle god se vrijednost života životinja procjenjuje s gledišta koliko su one iskoristive možemo zaključiti da se njihova prava svakodnevno grubo krše i da nam predstoji još dalek put do etičke evolucije", dodaje Emanuela Poturica.

Iz udruge Prijatelji životinja konstatiraju da ne možemo zaustaviti svu patnju, no to ne znači da ne bismo trebali zaustaviti onu koju možemo, pa poručuju: „U današnjem svijetu praktično neograničenih izbora, postoje mnogi načini da se nahranimo, odjenemo, zabavimo ili obrazujemo bez iskorištavanja i ubijanja životinja. Vlastitom promjenom potičemo druge i svjesno odlučujemo ne sudjelovati u ubijanju osjećajnih bića. Ono što je nama jedan obrok, čizma, kaput ili puder, njima je njihov život. Razmislimo o promjenama svojih navika prema onima čiju smo slobodu oduzeli."

Prijatelji životinja vjeruju da je oslobođenje životinja izravno povezano s održivosti i boljitkom ljudske vrste te pozivaju na obilježavanje Međunarodnog dana prava životinja. Više informacija o pravima životinja, kako im pomoći, te prijavnica za veliki performans 14. prosinca 2019. nalaze se na www.prijatelji-zivotinja.hr.