Čudesno nova Xiaomi 12T serija

Xiaomi je jučer na međunarodnim tržištima predstavio svoje najnovije flagship pametne telefone - Xiaomi 12T seriju. Pokretani skupom tehnoloških inovacija, modeli Xiaomi 12T Pro i Xiaomi 12T predstavljaju najnoviji Xiaomijev sustav kamera za korisnike koji traže poboljšane performanse i kreativne načine za proizvodnju sadržaja.

Flagship kamere s fotografijama prepunim detalja

Oba flagship modela serije Xiaomi 12T imaju profesionalne kamere koje korisnicima nude iznimno iskustvo fotografiranja pametnim telefonom. S profesionalnim sustavom kamera rezolucije 200 MP, podržanim revolucionarnim hardverom i Xiaomijevim vlastitim naprednim AI algoritmima, Xiaomi 12T Pro isporučuje vrhunske fotografije visoke jasnoće, snažnu noćnu fotografiju i brzo izoštravanje. Ove značajke, zajedno s nizom drugih optimizacija, omogućuju snimanje finih detalja, čak i u uvjetima slabog osvjetljenja ili pri snimanju objekata koji se brzo kreću - bez gubitka fokusa.

Kamera donosi 2x zum unutar senzora koji može iskoristiti mogućnosti velikog 1/1,22" senzora za snimanje idealnih portreta. Uz značajke Xiaomi ProCut i Ultra burst, Xiaomi 12T Pro pomaže u inteligentnom izrezivanju i stvaranju profesionalnog sadržaja. Kako bi dosegnuo kinematografsku kreativnost snimanja, Xiaomi 12T Pro podržava 8K video u punoj razlučivosti.

Istovremeno, u Xiaomi 12T implementiran je sustav trostruke kamere: 108 MP profesionalna primarna kamera, 8 MP ultraširoka kamera te 2 MP makro kamera. Snažne mogućnosti pri slabom osvjetljenju daju oštre i svijetle fotografije, čak i u izazovnim situacijama.

Mega performanse za vrhunski doživljaj

Xiaomi 12T Pro je opremljen najboljim procesorom Snapdragon izrađenim u vodećem 4 nm TSMC proizvodnom procesu, koji značajno poboljšava performanse procesora (CPU) i grafičke jedinice (GPU) za 16,7%, odnosno 11% u usporedbi sa Snapdragonom 8 Gen 1, te smanjuje potrošnju svakog od njih za 33% i 30%[1]. Opremljen sustavom disipacije topline koji se sastoji od parne komore koja je - u odnosu na model Xiaomi 11T Pro - 65% veća te ima 125% veću toplinsku pokrivenost materijala, Xiaomi 12T Pro pruža glatko korisničko iskustvo i veliku energetsku učinkovitost bez brige o pregrijavanju.

Xiaomi 12T pokreće vodeći MediaTekov čipset - MediaTek Dimensity 8100-Ultra, koji je izgrađen u 5 nm TSMC proizvodnom procesu. Čip je u potpunosti nadograđen novom strukturom procesora, čime su performanse i energetska učinkovitost veće i do 30% u usporedbi s prethodnikom, kao i brzine takta, predmemorije i pohrane, što dovodi do mnogo bržeg korisničkog iskustva[2]. Bez obzira radi li se o snimanju nevjerojatnih fotografija ili videozapisa, gledanju filmova ili pregledavanju društvenih medija, Xiaomi 12T pruža vrhunske performanse u svim vašim omiljenim trenucima.

Mega baterija za još dulje omiljene trenutke

Serija Xiaomi 12T nudi nevjerojatno dugo trajanje baterije, čak i među flaghsip modelima Xiaomi, a uz to ima i iznimno brzo punjenje. Oba modela imaju veliku bateriju kapaciteta 5000 mAh te podržavaju 120 W HyperCharge punjenje. Oba se modela napune do 100% za svega 19 minuta i spremni su za do 13,5 sati rada s uključenim zaslonom[3]. Dodatno, uz Xiaomi AdaptiveCharge, uređaji uče korisničke svakodnevne rutine punjenja kako bi optimizirali i podržali dugoročno zdravlje baterije. Potpomognuti Xiaomijevom dugotrajnom baterijom i super brzim punjenjem, korisnici mogu bezbrižno krenuti bilo gdje, učiniti bilo što i nikada ne propustiti nijedan trenutak.

Zadivljujući zaslon upoznaje zadivljujući dizajn

Mega iskustvo gledanja u zaslon omogućuje 6,67" CrystalRes AMOLED zaslon serije Xiaomi 12T. S 1220p rezolucijom i preko 68 milijardi boja, oba su modela savršeno dizajnirana za ravnotežu jasnoće, šarenih detalja i energetske učinkovitosti. Zaslon je poboljšan i pametnim značajkama, kao što je AdaptiveSync, koji dinamički prilagođava brzinu osvježavanja na temelju pregledanog sadržaja - savršeno za sve korisnike koji provode puno vremena sa svojim telefonima. Konačno, Adaptivni način čitanja smanjuje količinu emitiranog plavog svjetla kako bi smanjio tenzije vida i olakšao čitanje.

Serija Xiaomi 12T naglašena je legendarnim elementom vrhunskog dizajna. Zaobljena mat poleđina osigurava manje otisaka prstiju na stražnjoj strani uređaja, zajedno s kompaktnim osjećajem u ruci. Sprijeda i straga, odozgo prema dolje, ovo je potpuni flagship dizajnerski jezik koji se nudi u 3 zapanjujuće boje: crnoj, srebrnoj i plavoj.

Cijene i dostupnost

Xiaomi 12T serija dostupna je u prodaji od 5. listopada. Razdoblje prednarudžbi počinje 5. listopada i trajat će do 12. listopada. U razdoblju prednarudžbi, svaki kupac modela Xiaomi 12T ili 12T Pro dobiva Mi Robot Vacuum Mop 2 Lite.

Croatia URL:http://xiaomi.com.hr/

[1] Podaci iz Xiaomi Labs.

[2] Podaci iz Xiaomi Labs. Brzina punjenja testirana u pojačanom načinu rada. Stvarno trajanje baterije može varirati ovisno o mrežnom okruženju, obrascima korištenja i drugim čimbenicima. Maksimalni kapacitet baterije prirodno će se smanjivati s vremenom i korištenjem.

[3] Stvarne izmjere među pojedinačnim proizvodima mogu biti različite. Sve specifikacije ovise o stvarnom proizvodu.