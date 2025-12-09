Izložba Duška Šibla u središtu Zagreba

Akademski slikar Duško Šibl suvremeni je istaknuti hrvatski likovni umjetnik, autor je osebujnog opusa u ulju i akrilu, čest i uspješan izlagač na brojnim samostalnim izložbama.

Devetog prosinca ove godine (danas!) predstavlja se s novom samostalnom izložbom Svemir u mojoj glavi, u središtu Zagrebu, u Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića, u Preradovićevoj 5.

Za ovu prigodu Šibl je odabrao slike iz novoga ciklusa s izrazitim i uzavrelim apstraktnim motivima, slikama u kojima vrije život, promjene, izmjene stanja, nezadrživo i silno snažno kretanje, nepredvidljivo i nezaustavljivo.

Veliki format dodatno omogućuju slikaru da izrazi svoju ekspresiju kompleksne drame koja se doslovno odvija pred našim očima. Eruptivni mlazovi boje s dubokim tragovima na platnu pripovijedaju svoju priču o sudaru svjetova, o sukobu titana, o iznenada i zauvijek oslobođenoj energiji koja nesmiljeno izbija iz utrobe planete parajući zrak vrelinom i crvenim, zelenim, narančastim, plavim, bijelim izbojima na crnom, tamnom, neprozirnom nebu.

Šiblove su slike ekstremno uzbudljive, napete, možda i uznemirujuće, koloristički razbuktale s motivima mijena koje se više nikada neće zaustaviti jer promjene neprekidno teku, jedna za drugom, druga pa treća, transformirajući se uvijek u drugačijem izgledu , s drugim dojmom, s drugim bojama.

Sjajna izložba Duška Šibla u neposrednom kontaktu s mnoštvom promatrača i ljubitelja umjetnosti.

Ciklus Duška Šibla Svemir u mojoj glavi dinamičan je prikaz i vlastitih emocija ali i doživljaja okoline, pa i svijeta jer sve odvija u kontinuiranoj promjeni, htjeli mi to ili ne, svejedno je.

Snažno i silovito slikarstvo Duška Šibla, moćno.