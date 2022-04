Čudesan 3D svijet za najmlađe

Projekt Moja e-bajkovnica, interaktivni online svijet u kojem caruju najljepše svjetske bajke i priče, prošle je godine lansiralo zagrebačko nezavisno kazalište Hit teatar, a u međuvremenu je izrastao u jednu od omiljenih zabavno-edukativnih internetskih platformi za najmlađe kojima je prije svega i namijenjen.

Zahvaljujući '3D efektu' gdje djeca predškolske dobi putem tableta ili mobitela mogu simultano slušati, čitati i crtežom izraziti svoje dojmove o poučnim i zanimljivim pričama, kao prvi i jedini takav web-portal u Hrvatskoj, Moja e-bajkovnica uvelike doprinosi razvoju njihove pažnje i imaginacije, stimulira ljubav prema riječima, njeguje samoizravažanje, donosi obrazovnu notu, a isto tako je i izvrsna zabava te kvalitetan način provođenja slobodnog vremena.

Da bude ukorak s dječjim željama, njihovom uvijek budnom maštom i znatiželjnom potrebom za svježim sadržajima, Moja e-bajkovnica odnedavno je proširena i obogaćena novom lepezom pomno izabranih bajki iz svjetske riznice, kao i novo osmišljenih autorskih priča, lepršave stilske teksture i snažnih poanti. Tako odsad u online svijetu Moje e-bajkovnice 'stanuje' basna o Tri praščića koja najmlađe uči o upornosti i snazi zajedništva, kao i Bajka o ribaru i ribici Aleksandra S. Puškina, priča koja se prenosi generacijama i naglašava skromnost kao jednu od najvažnijih ljudskih vrlina. Uz njih, najmlađi mogu upoznati i Lanu koja je spoznala zašto treba biti uredan i obazrivo se ponašati prema drugima, te mišicu Micku koja je naučila uvažavati drugačije od sebe.

Glavna urednica Moje e-bajkovnice je Matea Elezović-Brdar, ilustracije je osmislio Ivan Klepac, dok je za glazbene dionice zaslužan Leo Anđelković. Novopečene priče Gužva u Laninoj sobi i Stanovnici velike šume stižu iz pera renomiranog hrvatskog scenarista Matka Elezovića, web development povjeren je Mihaelu Gibi, a novim likovima svojim su glasom 'život udahnuli' Matea Elezović Brdar, Erna Rudnički, Petra Težak, Vedran Komerički i Dino Rogić.

„Izuzetno me veseli što je u moru internetskog sadržaja naš projekt Moja e-bajkovnica zaživio punim plućima i pronašao put do najmlađih. Njihove pozitivne reakcije naša su inspiracija da ga dalje nadopunjujemo sadržajem koji korespondira s dječjim senzibilitetom, pa čak i željama i ukusima. Moja e-bajkovnica je lako dostupna i može se koristiti u svakom trenutku i na svakom mjestu, no njezin je forte, s obzirom da nudi raznovrsne polivalentne aktivnosti, prije svega interakcija, da su najmlađi što više angažirani i posvećeni. U tom smislu, važno nam je da napredujemo i razvijamo se, u sinergiji s našim malim korisnicima", pojasnila je inicijatorica i glavna urednica e-bajkovnice, Matea Elezović Brdar.

Moja e-bajkovnica može se posjetiti klikom na http://mojaebajkovnica.com/