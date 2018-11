Cubies objavili spot za "On je kriv" i proplesali kroz ruševine

Zagrebački electro-pop duo Cubies ovih je dana snimio spot za svoj aktualni singl, odnosno njegovu hrvatsku i englesku inačicu - "On je kriv" / „I know it all".

Ples se i ovoga puta pokazao kao savršen način za prenijeti osjećaje prevarene žene i njezinog partnera, a finalnim proizvodom zadovoljni su i Cubies: "Osvježenje nam je vidjeti kako se drugi izražavaju kroz naš rad. Kod snimanja smo većinom bili desna ruka. Organizirali smo plesače, lokacije snimanja, redovito ometali režisera, pa i uhvatili se metle kad je trebalo počistiti pod od stakla. Sve za dobar video."

Klubovi Depo i Pločnik, kao i ostaci nikad dovršene Sveučilišne bolnice u Zagrebu poslužili su kao savršena kulisa za plesne korake kojima su plesači Nastasja Štefanić i Marin Lemić interpretirali ovu priču o urušavanju jedne ljubavi. Taj ne tako laki zadatak - kako spojiti tužan i patetičan tekst pjesme s brzim ritmom koji dominira u "On je kriv", ali i kako to uvjerljivo otplesati i usput sve popratiti atmosferom spota - dobio je režiser Igor Dropuljić.

"Iako to možda i ne želi, ona zna da se mora distancirati, jer "on je kriv". Njihova ljubav sada je ruševina prikazana kroz ples zabilježen u dugim kadrovima - time pokret ostaje prirodan i fluidan, dok sirovost prizora na razlicitim lokacijama simbolički opisuje psihološko stanje, zahlađenje odnosa i sugerira na ono što je izgubljeno" - objašnjava svoju viziju režiser Igor Dropuljić.

Uz Igora, Nastju i Marina, u stvaranju spota sudjelovali su Denis Doljan (rasvjeta u klubu Depo), Andrija Santro (rasvjeta u klubu Pločnik), i Katrin Novaković (vizualni efekti). Bend se posebno zahvaljuje ekipi iz klubova Depo i Pločnik na podršci i odličnim uvjetima za snimanje.