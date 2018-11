Festival najboljih bendova objavio izvođače

Festival najboljih bendova koji će se 22. prosinca održati u zagrebačkoj Tvornici kulture objavio se svoj puni line up.

Festival najboljih bendova

Prvi FNB donijet će nastupe četiri izvođača, a predvodi ih naš najpoznatiji psihodelic rock bend, moćni i glasni Seven That Spells koji su posljednji put u Zagrebu nastupili upravo u Tvornici predstavljajući album „OMEGA". Njima uz bok će svirati Otrovna Kristina, prljavi hard rock hibrid na pola puta između Black Sabbatha i Bijelog dugmeta, zatim maskirani kraturock ratnik Jastreb te distorzirajuća hipnotička četvorka skrivena iza romantičnog imena The Magickal Wow Band.

Seven That Spells - „Future Lords"

Prvo izdanje Festivala najboljih bendova zatvoriti će koncertnu 2018. u ovom Tvornici kulture. Ulaznice su u prodaji po cijeni od 45 kn.

Na dan festivala za ulaz će trebati izdvojiti 60 kn. Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop (Tratinska 18), Rockmark (Berislavićeva 13) i Aquarius CD Shop (Varšavska 13), sva prodajna mjesta Eventima i online na www.eventim.hr.