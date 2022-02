Coworking - novi trendovi modernog poslovanja

Ako postoji nešto što nas je pandemija naučila, to je da svi moramo biti dio zajednice te da je jedna od glavnih ljudskih potreba povezanost i pripadnost. Upravo to, ali i umrežavanje i dijeljenje iskustava s ljudima drugih struka, velika su prednost u coworking poslovanju. Prema podacima McKinsey Global Instituta, 20 do 30% radno aktivnog stanovništva već se bavi nekim oblikom samostalnog rada, pa im coworking može uštedjeti i mnogo novca. Zbog svih tih prednosti, procjenjuje se kako će se tijekom 2022. broj coworking prostora u svijetu povećati za 20 do 30% u odnosu na ovu godinu. Coworking ili najam zajedničkog prostora za rad od strane stručnjaka koji se nužno ne bave istom djelatnošću, najbrže je rastući trend u poslovnom svijetu.

"U samom začetku, coworking koncept bio je više namijenjen za freelancere koji su tek krenuli u poduzetničke vode. U međuvremenu su ga prepoznale i velike tvrtke, uvidjevši da su kontakti koji se stječu unutar kolektiva, a koji u dosta slučajeva rezultiraju i uspješnom poslovnom suradnjom, velika prednost. Osim toga, u cijenu najma uključeni su i svi troškovi režija, čišćenja prostora i sl., što pruža dodatnu financijsku stabilnost", kaže Filip Brkan, direktor agencije za nekretnine Imperium Immobiliare, napominjući kako su u Zagrebu coworking prostori vrlo popularni i to baš u centru grada. Investirali su u više stambenih prostora te ih prenamijenili u uredske prostore, što se pokazalo kao pun pogodak, jer su čitavo vrijeme popunjeni.

"U prosjeku gledamo da na jedan stan od 100 metara četvornih imamo maksimalno tri zakupca, koji dijele čajnu kuhinju, sanitarne čvorove, sobu za sastanke... Najam ureda od 33 kvadrata, sa zajedničkim prostorijama i bez ikakvih dodatnih troškova, svakog našeg korisnika na kraju mjeseca košta oko 300 do 400 eura mjesečno. Ako to usporedimo s cijenom najma stanova u centru Zagreba, koji minimalno iznosi 500 eura i to za neuređeni stan, jasno je da je riječ o isplativoj investiciji", kaže Filip Brkan.

Odvjetnici, arhitekti, IT tvrtke, marketinške agencije..., najčešći su korisnici coworkinga. U agenciji Imperium Immobiliare kažu kako su svi njihovi prostori građevinski sigurni, što nije zanemarivo nakon potresa koji je pogodio Zagreb, a odlikuje ih i moderan dizajn interijera. No, ako klijent želi, može donijeti i vlastiti namještaj, odnosno unajmiti prazan prostor, što - naravno - mijenja i cijenu usluge.

S obzirom na rastući trend, pa onda i na sve veću konkurentnost, jako se ulaže u user experience. Coworking trendovi tako sugeriraju da se vlasnici prostora više usredotoče na tehnologiju koja će poboljšati coworking iskustvo. Sve je veća potražnja za korištenjem ureda u više gradova jer ih klijent može koristiti na nekoliko sati ako je na putovanju. Osim toga, dizajn zajedničkih ureda poprilično je evoluirao. Lako se zaljubiti u taj moderan interijer, koji - uz funkcionalnost i estetiku - nudi i ono što nam je danas najpotrebnije - osjećaj doma i zajedništva.