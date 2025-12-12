Pozivamo vas da posjetite Akcija-festival Q'ART, najveću zagrebačku galeriju na otvorenom, koji će se održati u nedjelju, 21. prosinca 2025. godine na Ilici. Ovo zimsko izdanje festivala održava se pod temom CONNECT IN LOVE i donosi snažan umjetnički, glazbeni i društveni program posvećen ljubavi, empatiji, brizi i zajedništvu u javnom prostoru.

Program CONNECT IN LOVE - umjetnički koncepti (10:00-15:30) istražuje kako umjetnost može biti čin nježnosti i društvene regeneracije. Kroz niz umjetničkih intervencija i participativnih instalacija, Q'ART podsjeća da je ljubav najvažniji oblik povezanosti. Publika će moći doživjeti radove umjetnika i umjetnica na više lokacija duž Ilice, među kojima su Ministarstvo empatije, Izvan pogleda, Oblaci, Kolo sreće, Moderne Šokice, Kartonska kućica i Pozdrav iz Zagreba.

U sklopu ART POINT-a, od 9 do 16 sati na adresi Ilica 83-85, održavaju se izložbe studenata Akademije likovnih umjetnosti i Tekstilno-tehnološkog fakulteta u Zagrebu, koji se predstavljaju suvremenim umjetničkim radovima i instalacijama.

Glazbeni program odvijat će se na više lokacija te uključuje nastupe Gospel zbora Sunce, Silver Lining Jazz Collectivea, Da Costa/Rocha Quarteta, kao i DJ programe DJ Tomaša i DJ Mikija Delaya i gostiju, stvarajući raznoliku i toplu glazbenu kulisu adventskog Zagreba.

Akcija-festival Q'ART već godinama okuplja umjetnike, dizajnere, glazbenike i građane, pretvarajući Ilicu u prostor susreta i zajedničkog iskustva. Izdanje CONNECT IN LOVE dodatno naglašava vrijednosti solidarnosti, humanosti i sudjelovanja, pozivajući sve posjetitelje da se aktivno uključe i ostave svoj trag u prostoru grada.