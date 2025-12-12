Četiri sezone – 4 Seasons: zimsko izdanje

Centar za kulturu Trešnjevka najavljuje zimsko izdanje programa „Četiri sezone - 4 Seasons", koje će se održati u subotu, 20. prosinca 2025., od 10 do 18 sati, u prostoru Centra za kulturu Trešnjevka na adresi Park Stara Trešnjevka 1. Ulaz je besplatan. Riječ je o programu koji kroz čitavu godinu spaja umjetnost, rukotvorine i uradi-sam vještine te svako izdanje posvećuje smjeni godišnjeg doba. Zimsko izdanje donosi bogat, cjelodnevni sadržaj oblikovan za sve dobne skupine i za sve koji žele istražiti kreativne prakse, nabaviti unikatne blagdanske darove ili se upoznati s lokalnom nezavisnom kreativnom scenom.

Sajam okuplja autore iz zajednice Artizanat, dok je fokus programa usmjeren na poticanje lokalne izrade, kreativnog izraza i održivih pristupa stvaranju. Tijekom dana posjetitelji će moći razgledati i kupiti radove iz područja keramike, ilustracije, grafike, tekstila, suvremenog dizajna, recikliranih materijala i unikatnog nakita, kao i upoznati autore koji svojim radom obogaćuju zagrebačku umjetničku i obrtničku scenu. Naglasak zimskog izdanja stavljen je na ručno izrađene predmete visoke autorske vrijednosti, kao i na prezentaciju vještina koje posjetitelji mogu isprobati kroz radionice.

Zimski program donosi i bogat edukativni dio. Sudionici će imati priliku upoznati se s tehnikom ekoprinta kroz radionicu Studija OWN, koja polaznike uvodi u prijenos boje i uzorka biljaka na tkaninu. Tehnika makrame bit će predstavljena kroz radionicu izrade torbice u organizaciji Mijena Ceramics, pogodnu i za početnike i za polaznike s iskustvom. Posebno zanimanje privlači radionica izrade bedževa, koju vodi Smola čovječe, a koja će se odvijati tijekom čitavog jutarnjeg dijela programa. Program uključuje i radionicu 3D dizajna i izrade nakita pod vodstvom Funky Shapes, kao i radionice Angelica Rukotvorina posvećene izradi prstenja od kamenčića i japanskih terarija. Dio edukativnog segmenta čini i radionica osnova karikature koju vodi akademska slikarica Mia Maraković, namijenjena djeci i odraslima zainteresiranima za uvod u karikaturalni crtež.

Među autorima koji će predstaviti svoje radove nalaze se Mala Trgovina Užasa, Fine kovine, Funky Shapes, Angelica Rukotvorine, Studio OWN, Mijena Ceramics, Smola čovječe, June's Morning, Nightfall, flamma i LEART. Njihovi radovi obuhvaćaju različite umjetničke i stilske pravce, od alternativnih i eksperimentalnih pristupa, preko prirodom inspiriranih motiva, do minimalističkih i dekorativnih zimskih estetika. Svaki sudionik predstavlja vlastiti kreativni identitet i doprinosi raznovrsnosti programa, dok zajednički stvaraju platformu koja osvježava lokalnu kulturnu ponudu u zimskim mjesecima.

Program će se održati u predvorju i na terasi Centra za kulturu Trešnjevka, što omogućuje ugodan protok posjetitelja, razgovor s autorima i sudjelovanje u radionicama u opuštenom, pristupačnom okruženju.

Za dodatne informacije posjetite službenu mrežnu stranicu: https://cekate.hr/program/4-sezone/