Clash frontmana Cojonesa i Ruiza u srijedu u Vintage Industrialu

Vraćamo se u zagrebačke 2000-te kad su pod okriljem Sonic Doom Recordsa prve službene albume izbacili Cojones I Ruiz, te ćemo upravo frontmene ovih bendova - Bojan (Cojones) i Tommy (Ruiz) - staviti jednog nasuprot drugome u našu dnevnoboraveću dvoranu te za vas pripremiti stolice i stolove za potpuni užitak u starim, ali i novim kreacijama ova dva rock briljanta.

Bojan Kocijan, znate ga kao frontmena zagrebačkih rockera Cojones. Simpatičan čovjek, smiren i otvoren za razgovor o svemu, dok na pozornici implozija prelazi u vanjski vidni erupt dubokih osjećaja i emocija pretočenih u riječi. Gitara u ruci mu dođe kao Megazordu mač, a mističnim pan-frulaškim melodijama vas vodi u trans životnog balansa.

DISKOGRAFIJA

Cojones - Split EP /w Umor (2007)

Cojones - Sunrise (2009)

Cojones - Bend To Transcend (2012)

Cojones - Oči u Magli /w Croatia (Tribute to Satan Panonski)

Cojones - Live in Jena (Black Night) (2013)

Cojones - Resonate (2016)

No šalu na stranu, Bojan je definitivno jedan od najrezonatnijih vokala domaće scene, a na pozornici će mu se pridružiti suborac iz samih početaka hrvatske heavy rock priče 2000-ih. Poveznica koja ih je tada izdavački držala skupa bio je Sonic Doom Records (hrvatski Men's Ruin).

Glasom i gitarom, Tomislav Šnidarić - Tommy, nekad iz Ruiza, danas iz GoNoGo-a te je član projekta Keen Not Mean. Još jedan potpun čovjek i glazbenik. Još jedan unikatan vokal i odličan gazitelj tema na gitari. Osim što putuje pozornicama, stoji i iza škole gitare 'El Musicante' koja funkcionira kao specifična edukacijska platforma.

DISKOGRAFIJA

Ruiz - Taste! (2006)

Ruiz - Erupt! (2009)

Ruiz - Draw The Line Never A Square (2011)

Ruiz - Ruiz Radio Revolution (2011)

Go No Go - First EP (2011)

Go No Go - Tragovi /w Tommy Boy (Indie kompilacija)

Go No Go - Second (2013)