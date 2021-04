Cimet topi masnoće i kile

Hrana koju unosimo u organizam igraju ulogu u mršavljenju, a neke namirnice mogu vam pomoći da se riješite kilograma i masnoća. Cimet je jedna od namirnica koja pomaže u topljenju masnoća.

Cimet možete konzumirati u raznim oblicima - možete ga dodati u pahuljice, jogurt, smoothie ili u jutarnju šalicu kave.

Studija objavljena u časopisu Clinical Nutrition otkrila je da dodavanje cimeta u prehranu može utjecati i na pretilost.

U ispitivanju je sudjelovalo 786 osoba, a rezultati su bili poprilično ohrabrujući. Studija je pokazala da je cimet doprinio smanjenju tjelesne težine, smanjenju indeksa tjelesne mase (BMI) te smanjenu opsega struka kod ispitanika koji su ga konzumirali 12 tjedana.

Osim toga, studija iz 2017. godine pokazala je da cinamaldehid, esencijalno ulje koje cimetu daje okus, poboljšava metaboličko zdravlje djelujući izravno na masne stanice.

Ova je studija pokazala da cimet pomaže u topljenju masnoće što u konačnici dovodi do gubitka kilograma i sagorijevanja masti.

Nadalje, pokazalo se i da cimet pomaže u poboljšavanju ostalih aspekata zdravlja. Studija koja je objavljena u časopisu Journal of Food Science pokazala je da cimet djeluje kao prebiotik, koji pospješuje rast dobrih bakterija u crijevima.

Druga studija objavljena u časopisu Journal of Endocrine Society otkrila je da cimet može pomoći u kontroli šećera u krvi te usporiti napredovanje predijabetesa do dijabetesa tipa 2, prenosi Eat this.

Cimet je izuzetno korisna namirnica koja ima niz zdravstvenih blagodati. Osim što topi masnoću, dugoročno vam može pomoći da ostanete zdravi pa biste trebali dodati ovu namirnicu u svoju prehranu.