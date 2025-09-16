Ciklus Virtuozni ples Mladena Žunjića

Slikar Mladen Žunjić u neprekidnoj je potrazi za što izazovnijim ali i još više obećavajućim motivom ili temom, nastojeći svaki put uroniti u potpunosti u njihovu strukturu.

Motivi se izmjenjuju, novi apstraktni ciklusi nastaju i logično se nadograđuju jedan na drugi, gradeći vrlo solidnu cjelinu likovnog djela.

Pred nama je novi ciklus slikara Mladena Žunjića,Virtuozni ples, izveden u karakterističnoj kombinaciji ulja i akrila na platnu veličine 100 x 100 cm.

Svaki motiv čini dvostrukost, vrlo složena gusta kompozicija u dominantnoj boji, zelena, plava, ljubičasta...unutar koje se ističu crni, tamni oblici plesača, izvijeni u žestokom ritmu, u silno promjenljivim koreografskim koracima, ispunjenih grčem, strastvenošću, jakim osjećajem boli i radosti.

Crni koraci izviru iz kolorirane površine, namećući se, željeći prevladati okolinu, proširit se nezaustavljivo.

I ovi crni plesači posjeduju onaj ključni element Žunjićeva slikarstva, oni su nositelji silne, neiscrpne energije, oni su pokretači, oni su moć, oni su srž svijeta.

Plesači djeluju na trenutke i egzotično, nepoznati su, agresivno šireći svoje duge krake u harmonični delikatni sustav mrlja i točkica, pravaca i ovala.

Promatrajući ih, ne možemo ni pretpostavljati kada će ples crnih oblika zastati ili se trajno zaustaviti, njihova je koreografija tajnovita, skrivena.

Osobitost ovog zanimljivog ciklusa Mladena Žunjića Virtuozni ples jest vjerojatni nastavak plesnih koraka crnih oblika u još snažnijem ritmu.