Druženje na Staroj Trešnji

Vijeće Mjesnog odbora Stara Trešnjevka u suradnji s Centrom za kulturu Trešnjevka organizira u subotu, 20. rujna 2025., od 16:00 do 20:00 sati u Parku Stara Trešnjevka 1 tradicionalno poslijepodnevno druženje za sve generacije. Posjetitelje očekuje bogat program radionica i koncerata, namijenjen djeci, mladima i odraslima.

Od 16:00 do 17:00 u parku će se održati radionica Capoeire - Udruga Amazonas, afro-brazilske vještine koja spaja borilačke elemente, ples, akrobatiku i glazbu. Paralelno, u CeKaTe-u će se od 16:00 do 17:30 odvijati radionica izrade sapuna od prirodnih materijala - SUH Trešnjevka-sjever, namijenjena odraslima od 15+ godina, uz ograničen broj sudionika na 15. Također, od 16:00 do 17:30 u unutarnjem dvorištu CeKaTe-a održat će se likovna radionica „Točkanje" - voditelj mag.art. Domagoj Hmura, u kojoj će djeca od 5+ godina upoznati tehniku poentilizma (točkanja) inspiriranu umjetnošću Aboridžina. Radionica potiče koncentraciju, finu motoriku, samopouzdanje i kreativnost.

Druženje će završiti koncertom u Centru za kulturu Trešnjevka od 18:00 do 19:00, na kojem će nastupiti Lela i Joe Kaplowitz, istaknuti jazz glazbenici i pedagozi, zatim Sergej Božić, poznat publici iz natjecanja The Voice Hrvatska, te Slađana Čolović u glazbenoj pratnji.

Ovim programom nastavlja se tradicija okupljanja i zajedništva na Trešnjevci, s ciljem da svaki posjetitelj pronađe aktivnost za sebe, bilo kroz kreativne radionice, glazbeni doživljaj ili jednostavno druženje u parku.

Organizatori manifestacije su Mjesni odbor Stara Trešnjevka i Centar za kulturu Trešnjevka.