Ciklus u plavom i crvenom Duška Šibla
Povremeno se u njegovom opusu pojavljuju, možda iznenada, teme, motivi, naizgled za njega nesvakidašnji, no svakako, oni su rezultat dubokog promišljanja
Akademski slikar Duško Šibl, suvremeni hrvatski likovni umjetnik iznimnog ugleda, autor kompleksnog opusa, kontinuirano angažiran u više atelijera i danas neumorno nastavlja svoje pustolovno putovanje kroz gusto tkivo umjetnosti i artističkog izraza.
Jedan od takvih ciklusa jest i ciklus u plavom i crvenom s nizom riba, morskih pasa, ptica koje vješto love ribu, bizona, prezentirani u zanimljivom odnosu s dvije boje, plave i crne, uz ponešto zelenkaste i bijele, uz jarko crvenilo prethistorijskog bizona.
Iskrena posveta prirodi i životu u moru, pokraj voda, u magičnom plavilu voda i vrelu života koji izvire iz tamnih dubina.
Moćni bizon, u crvenoj boji, u davnini, nesputan, nezaustavljiv, jednostavno moćan i otporan.
Svakako posveta sadrži i divljenje upućene potpunoj slobodi, življenju po vlastitom izboru.
Naravno, čovjek često osjeća potrebu za oslobađanjem, za slobodnim i neometanim kretanjem i isto takvim gestama, često stisnut u zgusnutom svijetu današnjice, nesloboda, zagušen, pritiješnjen.
No, je li povratak prirodi trajno rješenje za kompliciranu situaciju današnjice?
Ne, moguće je, samo povremeno opijati se kratkoročno mirisima i prostorima prirode, udahnuti taj hladni zrak i vratiti se u složeni sustav, sjećajući se svakog detalja, svih sitnica i mirisa, pogleda i zvukova.
Lijep i iskren hommage prirodi Duška Šibla.
Energičan i jak dojam ostavlja plavi i crveni ciklus.
