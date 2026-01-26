Jato čudesnih konstrukcija Hame Čavrka

Hamo Čavrk, akademski kipar, slikar i grafičar, istaknuti je likovni umjetnik, izlagao je na brojnim samostalnim izložbama, profesor na Akademiji u Rijeci i danas, kontinuirano nastavlja svoje pustolovno putovanje kroz nepoznate prostore umjetnosti i artističkog izražavanja.

Nedavno je instalirao skupinu ili jato od pet velikih drvenih skulpura, obojanih akrilnim bojama, šareno, šaroliko, razigrano, usmjerenih na sve strane, poput njegovih silnica na slikama i grafikama, u trenutcima teško mjerljivih svemirskih eksplozija, nestanka starog i nastanka novog.

Na prvi pogled, skulpture Hame Čavrka djeluju fragilno, suviše uzdignute u visinu, no one su uistinu sjajan trodimenzionalni odraz svemirskih volumena i oblika koje je njegovao umjetnik u svom slikarskom i grafičkom opusu.

To je svijet u neprekidnoj promjeni, izmjeni stanja, stvarno nestvarni događaji, užasne svjetlosne moći i silne brzine kretnji svega što tamo u nepoznatoj daljini obitava.

No, jedan trenutak, u kome je sve zastalo, pa i svemir, Hamo pretvara u jedinstvenu opipljivu stvarnost trenutka i evo svijeta uspravnih, finih struktura.

Oživljeni svijet ili trenutak kataklizme Čavrk je virtuozno oživio i udahnuo život grupi delikatnih konstrukcija, simbolično ih označavajući bojama.

Ponekad mi se čini kako ove konstrukcije zapravo pripadaju raketnim lanserima, a rakete će otputovati u sutrašnje vrijeme ili u paralelni svijet ili u vremenski procijep ili unatrag, do početka svemira.

Niz drvenih konstrukcija u boji Hame Čavrka značajan su autorski doprinos aktualnoj umjetnosti i njezinim visokim dosezima.