Mjesni boravak u ožujku

Zimski ciklus pilot-turneje umjetničkog programa Mjesni boravak, u organizaciji Novih prostora kulture, nastavlja putovati zagrebačkim kvartovima - prostori mjesnih odbora Gornji Stenjevec, Gajevo, Brezovica, Voćarska, Horvati-Srednjaci, Jakuševec i Čučerje dnevni su boravci kulture (i) susjedstva i tijekom ožujka.

Pod sloganom Kultura je bliže nego što misliš, kvartovski se prostori mjesnih odbora pretvaraju u živahna mjesta susreta, a stanovnici mogu uživati u kvalitetnom umjetničkom sadržaju u neposrednoj blizini svojih domova. Do 20. ožujka programom će se predstaviti još 13 događanja te obuhvatiti 7 zagrebačkih susjedstva.

Program u MO Gornji Stenjevec, 4. ožujka, za one najmlađe donosi koncertno čitanje bajke Palčica nastale u sklopu najdugovječnijeg i višestruko nagrađivanog storytelling projekta Teatra Poco Loco Priča mi se priča, a nakon predstave, uslijedit će likovna radionica Paint & Chill studija Limun i Lasica. Zatim, 18. ožujka posjetitelji imaju priliku pogledati crnohumornu kazališnu predstavu za odrasle Jel' se vidimo?, nastaloj u koprodukciji Kazališta slijepih i slabovidnih Novi život i UO FAKin Teatar.

Ožujak u MO Gajevo donosi plesnu predstavu za djecu Nepospremljene igračke, u produkciji UO Fronesis, nakon koje će se održati plesna radionica namijenjena djeci uzrasta od 3 do 7 godina, dok će 19. ožujka na scenu ponovno stupiti Teatar Poco Loco te izvesti duhovitu i uzbudljivu interpretaciju bajke H. C. Andersena Snjeguljica. Nakon predstave, održat će se radionica Šivanje za početnik_ce, pod vodstvom dizajnerice Ane Marije Mužević iz Kreativne ovčice, kojoj možete prisustvovati i 11. ožujka u MO Brezovica.

U petak, 13. ožujka , program seli u MO Voćarska gdje će se održati likovna radionica Paint & Chill te crnohumorna koreo-drama Jel' se vidimo?. Već idućeg dana u MO Horvati-Srednjaci posjetitelje čeka projekcija jednog od najznačajnijih mjuzikla svih vremena - Cabaret, u režiji Boba Fossea, s Lizom Minnelli u glavnoj ulozi, dok će se 19. ožujka u MO Jakuševec održati multimedijalna izvedba za sve uzraste Fantastični svijet Dušana Vukotića.

Posljednjeg dana zimskog ciklusa, 20. ožujka, u MO Čučerje će se održati još jedna likovna radionica studija Limun i Lasica, a pilot-turneja se zaključuje programom Udruge Gozba multimedijalnom izvedbom Fantastični svijet Dušana Vukotića koja, uz živu vokalno-instrumentalnu pratnju, kroz filmove Surogat, Krava na mjesecu, 1001 crtež, Cowboy Jimmy i Nestašni robot publiku upoznaje s maštovitim svijetom jedinog domaćeg dobitnika Oscara za animirani film.

Ulaz na sve programe je slobodan, no zbog ograničenih prostornih kapaciteta ulaznice je potrebno prethodno rezervirati putem www.mjesniboravak.hr.

Program se održava uz podršku Grada Zagreba, Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo, Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost te suradnju s područnim mjesnim odborima. Sve informacije dostupne su na www.mjesniboravak.hr.