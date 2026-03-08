Ciklus Situacije Duška Šibla

U proteklom razdoblju uspješnom za njega i u produkcijskom i u izlagačkom aspektu, akademski slikar Duško Šibl suočavao se u kontinuiranom promišljanju i slikanju s brojnim motivima i temama, koje su ga prirodno privlačile i izazivale.

Niz ciklusa posvećenih legendarnim Figurama u pokretu, eruptivnom apstraktnom ciklusu, umirenim i skladnim krajobrazima, realizirao je umjetnik superiorno i nadahnuto slikajući svaku sliku strastveno i u ulju i u akrilu na svoj osebujni način.

No, katkad se pojave i slike, kao Žena u crvenom iz 1983. i Priziv savjesti ovih dana, obje na velikim foermatima, u akrilu.

Slika iz 83. vrlo emotivno svjedoči o onom vremenu, kada je za većinu nas svijet jednostavno obećavao ali i davao više. Atmosfera, likovi, opće raspoloženje, polumrak, prigušena svjetla, vrijeme neobuzdane nade i očekivanja. Cigareta gori brzo, prebrzo.

Na drugoj slici, čovjek u crveno narančastoj odori s maskom ili je možda ipak riječ o majmunu, u gesti, širom raširenih ruku, uzdignutih, nemoćnih, opominjujućih.

Ciklus koji bi se mogao zvati Situacije ili Nevidljivi događaji svih naših života, s dvije uznemirujuće slike koja snažno izazivaju napetost u gledatelja, govorećo o nekim naizgled nevažnim detaljima proživljenoga.

Slike vremena Duška Šibla nose svoj teški pečat i neizbježnu dramu, pojačanu jakim i zgusnutim kolorom.

Pogled slikara na davni trenutak, duboko urezan u pamćenje.