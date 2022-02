Ciklus fotografija Borisa Jagačića

Zabilježiti trenutke smiraja, na obali ili na kontinentu, u gradu ili na moru, trenutke naoko nevažne,koji se redaju jedan iza drugoga,poput kockica tvoreći mozaik bez izrazite simbolike ili posebnog značenja uvijek je bio izazov i slikaru i snimatelju i fotografu.

Ta blaga opuštenost sredine dana, kada još jutro nije posve nestalo a poslijepodne je još daleko i posve je upitno kakvo će biti i posve jasno osjećamo tu razdjelnicu i iako smo i dalje neodlučni, zabilježio je na na ovim fotografijama suvremeni hrvatski fotograf Boris Jagačić.

Pred nama su dani u kojima se ništa ne dešava, sekunde sporo teku, večer je još jako daleko i sunce je visoko, rijetki prolaznici miruju na ulici i sliče brončanim spomenicima, golubovi promatraju prazninu, pas zijeva, jedino je napet čamac vezan na obali, zateže više užadi, znajući da se vlasnik boji kako mu želi uteći i prepustiti se pučini, no to je san, to je samo san stare brodice.

Posvemašnja tišina tvori stvarnost i ispod i iznad zemlje, klepsidra miruje, vrijeme je iščekivanja, što slijedi, kako...?

U ovoj tišini mi smo bezbržni, ništa nas ne tišti, ne opominje, uživamo u beskrajnom podnevu,na toplini, u miru, ne misleći ni na što jer i misli se odjednom, odnekud pojave i prekriju nas, zateknu nas nespremne.

Vrijeme stoji, sat ne otkucava, i sunce stoji na jednoj točki, utiha,ni lepeta krila rijetke ptice na nebu, promatram fotografije Borisa Jagačića i osluškujući nadolazeći zvuk.