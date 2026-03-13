Ciklus Carlings Josipa Ivanovića ide dalje

Već niz godina akademski slikar Josip Ivanović posvećen je jedinstvenom i izazovnom nizu motiva u ciklusu Carlings, stiliziranih automobila u prirodnom ambijentu.

Brojni ciklusi upoznaju promatrače s aspektima življenja u tom svijetu zamišljaja ili je možda ipak riječ o paralelnom svijetu u kojem su maleni obrisi automobila jedina mjera.

Njihovo je okruženje sve bujnija raznovrsna priroda, šarena i raznolika, no većinom zelena, zelenkasta.

Uvijek sam imao dojam kako je Josip Ivanović nadahnuto ,vješto i zaigrano umjesto ljudi istaknuo automobile, koji po svemu imitiraju nestale ljude, grupiraju se, disciplinirani su u masi, ostavljaju impresiju skoro kao čovjek.

U novoj seriji ističu se raznobojni veći, snažniji, obrisi automobila u odabranim bojama, žuti, crveni, plavi ,nema gužve, pojedinci su mjera, pojam.

Radnja je smještena u zanimljivi prirodni okoliš proljeća ili ljeta s nekoliko istaknutih dominantnih kolorističkih tragova.

Carlings se ponešto promijenio, umjesto mnoštva istih ili sličnih, sada dva ili tri u snažnim bojama vladaju prostor.

Svijet je njihov, priroda je rukama nekolicine.

Iznimno zanimljiv ciklus prepun simbolike, nagovještaja, predviđanja, očekivanja ali i nadanja.

Izvanredan koloristički opus Josipa Ivanović , akrili na različitim formatima.