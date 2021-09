Chris Eckman u Začaranoj Močvari

Nekada žitelj Seattlea, a već dugo godina s adresom u Ljubljani, Chris Eckman je i Zagrebu i Močvari "naš" i "domaći". Samo oni najrevniji bilježe sve njegove zagrebačke nastupe - solo, s The Walkabouts, kao Chris & Carla, u The Bambi Molesters / The Strange kombinaciji, s Hugo Raceom iz The Bad Seedsa kao Dirtmusic...

Chris se u Močvaru vraća da bi nam predstavio svoj peti, ljetos objavljeni album "Where The Spirit Rests", nasljednik albuma "Harney County" iz 2013. godine. Ostat će zabilježeno da je jednu pjesmu s ovog albuma Chris prvi put predstavio baš na terasi Močvare u ljeto 2020. godine, na prvom "pandemijskom" koncertu održanom u Zagrebu. Pjesma, najavljena kao mali uvid u dane koje je Chris proveo (kao i svi mi) u izolaciji, nagovijestila je njegov najintimniji i najintrospektivniji album koga je snimio u Ljubljani sa svojim sada već stalnim suradnicima (Žiga Golob - kontrabas i Blaž Celarec - bubanj) i uz još nekolicinu gostiju na različitim gudačkim i klavirskim instrumentima. Sedam pjesama u trajanju od preko 40 minuta objavio je Chrisov dugogodišnji diskografski partner - Glitterhouse Records, dok je zvučnu sliku Chris realizirao uz pomoć producenta Alastair McNeilla.

Chris će ovaj put u Zagrebu, zajedno sa Žigom i Blažom, predstaviti "Where The Spirit Rests" u cijelosti, uz nezaobilazni prolazak kroz ostatak njegovog bogatog autorskog kataloga te još jednom pokazati zašto ga smatraju jednim od najvećih izvođača američke songwiterske scene. Ili, kako su naveli na AllMusicGuide-u - "one of the most underrated U.S. songwriters, a man who can pack a short story into image-laden lyrics."