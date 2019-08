Ćelavci su u modi!

Ćelavi muškarci seksualno su potentniji - ovaj mit već dugo kruži, jer se smatralo da je ćelavost povezana s višom razinom testosterona, ali znanstvenici su dokazali suprotno.

No, čini se da je to ženama itekako privlačno pa će im takvi muškarci češće zapinjati za oko. Pokazalo je to i istraživanje provedeno na Sveučilištu Pennsylvania, takvi su muškarci dominantniji i uspješniji.

Znanstvenik Albert E. Mannes, koji je i sam ćelav, snimao je rekacije ljudi na pokazane fotografije muškaraca, s kosom i bez. Svi sudionici istraživanja potvrdili su da muškarci bez kose izgledaju dominantnije, jače...

Ali čini se i kako izgledaju - inteligentnije! Psiholog Ronald Henss sa Sveučilišta Saarland, proveo je istraživanje u kojem je sudjelovalo više od 20 tisuća ljudi. U njegovom istraživanju pokazalo se kako drugi ćelave ljude doživljavaju inteligentnijima i mudrijima.

Ipak, polućelavost nije toliko privlačna i muškarci koji djelomično još imaju kose na glavi, doživljavaju se kao slabi i manje privlačni, pokazalo je isto istraživanje