Čarobna riječ koja omekšava muška srca

Veze su živi organizmi koji, ponekad, izgledaju kao idu korak naprijed, dva nazad - a sigurni smo da i vi znate da možete biti odgovorni za taku vuci-guraj situaciju.

Naime, iako vam se na prvu može činiti kao da je između vas i vašeg partnera sve u redu, postoji mogućnost da vam on neke stvari ne govori u potpunosti iskreno. No, moguće je da to radi čak i nesvjesno.

Naime, kako piše Your Tango, način na koji postavljate pitanje ili izjavljujete nešto svome partneru je izrazito bitan. Ako mu, primjerice, kažete "zašto mi ne odgovaraš na poruke", on će se osjećati napadnutim i postoji mogućnost da će iz toga proizići svađa.

Ipak, ako istu rečenicu preformulirate i kažete: "Osjećam se kao da me ignoriraš", pokazat ćete mu da vam je stalo do te situacije i da vam njegovo ponašanje smeta na vrlo obziran i emotivan način.

Ono što je ključno u toj rečenici je riječ "osjećam" koja jasno izjašnjava vaše mišljenje i osjećaje, a istovremeno ne zvuči kao napad.

Stoga sljedećeg puta kada vam nešto zasmeta u ponašanju vašeg partnera svakako iskoristite ovu čarobnu riječ i izbjegnite nepotrebnu prepirku.