Čaj je ljekovit, ali ne pretjerujte...

Čaj se izuzetno zdrav i trebali bi ga piti svakoga dana, no, trebali bi paziti jer, vjerovali ili ne, može biti i problematično.

Naime, koliko god zdrav bio i s njime se može pretjerati što može dovesti do nekih nuspojava.

Evo znakova koji ukazuju na to da pijete previše čaja.

Česta bol u trbuhu - iako se čaj od đumbira pije za ublažavanje boli u trbuhu i mučnine, to je više do samog đumbira nego čaja. Sam čaj može uzrokovati bol ako ga pijete previše. Naime, čaj sadrži tanine, spojeve koji mogu uzrokovati pravikaos u trbuhu. Ako vas nakon pijenja čaja zaboli trbuh, pojedite tost ili sir. Naime, tanini se vežu za proteine i ugljikohidrate pa samim time jedenje ove dvije namirnice uz čaj može pomoći kod boli u trbuhu.

Dehidrirani ste - iako je tekućina zbog čaja možete dehidrirati upravo jer je diuretik. Kada pijete čaj, trebali biste uz njega piti i vodu. Kofein u čaju šalje signal bubrezima da počnu izbacivati više tekućine iz organizma. Naravno sve to ovisi o vrsti čaja koju pijete, a i trebali biste popiti 500 miligrama čaja da biste postali dehidrirani, a to je više od 6 šalica dnevno. Ipak, ako osjetite dehidraciju smanjite čaj, piše Eat this.

Loše spavate - iako neki čajevi služe za umirivanje i pomažu pri spavanju, ostali, poput crnog čaja, sadrže više kofeina. Istraživanja su pokazala da 200 miligrama kofeina i do šest sati prije spavanja može poremetiti kvalitetu sna jer inhibira melatonin, hormon odgovoran za spavanje. Naravno, to ovisi o osobi, metabolizmu i kofeinu iz drugih izvora. AKo pijete tri šalice čaja dnevno, bilo bi dobro da izbacite druge izvore kofeina.

Nedostatak željeza - uz to što se tanini vežu na proteine i ugljikohidrate, oni se vežu i na željezo. To nije dobtro, pogotovo ako vam i inače nedostaje željeza u krvi. Kada se tanini vežu za željezo sprječavaju ga da dospije u probavni trakt, gdje bi se ono inače apsorbiralo u krv. To može uzrokovati nedostatak željeza ili pogršati već postojeće stanje. Istraživanja su pokazala da se tanini više vežu za željezo iz biljnih izvora, stoga pijenje čaja može veće probleme izazvati kod vegana i vegetarijanaca.

Osjećate ovisnost o kofeinu - ako počnete osjećati da ovisite o kofeinu to može biti znak da ste pretjerali s njime i da čaj pijete previše i prečesto. Stoga, trebali biste raditi pauze od pijenja čaja.

Pod stresom ste i nemirni - moguće da čaj pijete baš da biste ublažili stres ili anksioznost, ali ako ste u zadnje vrijeme malo pretjerali s njime, moguće da su se ovi osjećaji pogoršali. Naime, čaj je još uvijek piće koje prirodno sadrži koefina, iako to često zaboravljamo. I baš kao što možemo pretjerati s kavom, možemo i s čajem. Stoga, koliko čaja je previše čaja? Bitno je vidjeti koliko kofeina sadrži čaj koji pijete i dok god je količina kofeina koju konzumirate dnevno manja od 200 miligrama, što je otprilike 3 šalice, ne bi trebalo biti problema.

Puno piškite - čaj je poput kave diuretik i zbog njega biste mogli jako puno ići na wc. Ako se budite u noći ili u danu idete toliko puno puta piškiti da vas to ometa u obavezama, možda biste trebali razmisliti o ograničavanju količine čaja koju pijete.

Redovite glavobolje - i dok neki čajevi, poput onog od peperminta, mogu ublažiti glavobolje i migrene, neki mogu raditi baš suprotno i uzrokovati ih. Ako vas redovito boli glava, probajte smanjiti količinu kofeina koju konzumirate.

Vrti vam se - osima ko ne pijete jako puno kofeina, ne bi vam se trebalo vrtjeti nakon šalice ili dvije čaja. Ali ako vam se vrti, moguće da ste pretjerali.

Žgaravica - ako svaki puta kada pijete čaj osjetite žgaravicu, trebali biste razmisliti o smanjenju količine čaja koju konzumirate.