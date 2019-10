Bruno Isaković "Dvadeset tisuća" na Zrinjevcu

Od katastrofalne kalvarije nadomak Lampeduze 2013. godine je u Europi i Mediteranu poginulo gotovo 20.000 imigranata.

Instalacija i performans "Dvadeset tisuća" Brune Isakovića u javnom prostoru progovara o kontinuiranom zanemarivanju života ljudi koji su prisiljeni napustiti svoje domove. Zatvaranje granica, kriminalizacija pomaganja imigrantima i izbjeglicama, rastuća ksenofobija u europskim društvima samo su neki od razloga zbog kojih su silni životi izgubljeni. Umjetnik će od 20 listova papira, od kojih svaki simbolizira tisuću umrlih na putu prema sigurnijem životu, napraviti instalaciju kojom će nas podsjetiti na krhkost svačije sudbine.

Performans se održava u sklopu projekta "Snapshots from the border" koji kroz koordinirane akcije u 28 EU država podiže svijest o raznim aspektima migracija u srijedu, 30. listopada u 12 sati.

U sklopu projekta odvija se kampanja No more bricks in the wall za proglašenje 3. listopada Europskim danom sjećanja i dobrodošlice, jer se na taj dan prije 6 godina dogodila tragedija na Lampeduzi u kojoj je 368 migranata tragično izgubilo život utapanjem.

Projekt "Snapshots from the border"u Hrvatskoj provode Platforoma za međunarodnu građansku solidarnost Hrvatske CROSOL, Centar za mirovne studije i Domino.

Budite solidarni. Potpišite peticiju da se 3. listopada proglasi danom sjećanja i dobrodošlice u Europskoj uniji. Link na peticiju: https://you.wemove.eu/campaigns/make-october-3rd-the-european-day-of-memory-and-welcome