Izložba Sonje Hržina Majstorović Šator sastanka u Galeriji na katu

U srijedu, 30. listopada 2019. u Galeriji na katu Kulturno informativnog centra otvara se izložba Sonje Hržine Majstorović „Šator sastanka".

U Starom zavjetu šator sastanka drugo je ime za židovski tabernakul (ili miškan), koji je napravljen kao pokretno mjesto bogosluženja za izraelski narod tijekom četrdesetogodišnjeg lutanja po pustinji nakon bijega iz Egipta.

Izložba Šator sastanka uspostavlja novi šator, ovaj put u prostoru galerije, koji osim molitava Jahvi sadržava kolektivnu molitvu, u spomen ponajprije na sve nevine stradale u vihorima Drugoga svjetskog rata i u Holokaustu, kao i one preživjele, i sve njihove potomke, koji do današnjega dana nose pečat tragedije za čovječanstvo, ali i tragedije čovječanstva i zaboravljene ljudskosti, koja služi kao uvijek svježe podsjećanje na ono što je dio ljudskog roda spreman učiniti.

(Iz predgovora, Ivor Igrec)

SONJA HRŽINA MAJSTOROVIĆ, akademska slikarica (Požega, 25. kolovoza 1963). Kći Vojka i Judite rođ. Deutsch, sestra Kamilova. Od ranoga djetinjstva živi u Zagrebu, gdje je 1982. maturirala u Školi za primijenjenu umjetnost na odjelu za keramiku, a 1988. diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti u klasi Vasilija Jordana. Radila je u tvornici Inker (Jugokeramika) kao kreatorica porculanskoga posuđa. Godine 1993. sa suprugom, slikarom Markom Majstorovićem, odlazi na studijsko usavršavanje na Cité internationale des arts u Parizu.

Po povratku ostvaruje status samostalne umjetnice pri Hrvatskoj zajednici samostalnih umjetnika (HZSU). Članica je Hrvatskog udruženja likovnih umjetnika u Splitu (HULU) i Hrvatskog društva likovnih umjetnika u Zagrebu (HDLU). S obitelji koju čine suprug Marko, sin Ernest, kći Rebecca, pas Apache i mačak Ginger živi na relaciji Zagreb- Split-Živogošće (Mala Duba).

Izlagala je na mnogobrojnim samostalnim i skupnim izložbama: Galerija Modulor, Zagreb, 1985; Atelier 8815, Cité internationale des arts, Pariz, 2001; Inkrustacije, Palača Milesi, Split, 2005; Salon Galić, Split, 2006; Selfportrait - a Show for Bethlehem a Show for Peace, kurator Agricola de Cologne, Njemačka, 2006-07; Slowtime-Quicktime as an Artistic Medium, kurator Agricola de Cologne 2007; 42. zagrebački salon, 2007; Salon galerije Karas, Zagreb, 2008; Trijenale hrvatskog autoportreta, Galerija Prica, Samobor, 2008-09; Subverzivni ručni radovi: tabu u tkanju kultura, Artevida zavod, Poznań, Poljska i Ljubljana, Slovenija, 2009-10; 11. trijenale hrvatskoga kiparstva, Zagreb, 2012; Galerija Idealni grad, Zagreb, 2012; Splitski salon, 2015; Mala siva haljina, Historijski muzej BiH, Sarajevo, 2016; Petnaest,15, Živi atelje u suradnji s Festivalom europske kratke priče, Zagreb, 2016; 1918...2018...2118, Stara gradska vijećnica, Split, 2018; Animus, Stara gradska vijećnica, Split, 2019.

Dobitnica je književnih nagrada: Prva nagrada za kratku priču Mala siva haljina, u organizaciji Židovske općine Virovitica, a u sklopu projekta Auschwitz, 70 godina poslije. Druga nagrada za pjesmu Dobro ugođen život, Kronike požeško-slavonske. Kratka priča Amarcord moga jugauvrštena je u zbirku Mjesto radnje: Makarska.



Izložba je realizirana u suradnji Židovske općine Zagreb i Kulturno informativnog centra.