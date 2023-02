Brkovi ponovo u Zagrebu i Rijeci

Punk folk wellness petorka Brkovi preuzet će koncertni vikend 14. i 15. travnja. U petak će bend svirati u riječkom Pogonu kulture, a u subotu stiže u zagrebačku Tvornicu kulture. Uz najveće hitove bit će to prilika da publika čuje i nekoliko pjesama s novog albuma „Krvava novčanica".

Brkovi - „Hoću da mi dijete sluša narodnjake"

Prošla godina bila je jedna od najboljih u dugoj karijeri Brkova, a 2023. prijeti postati još uspješnijom. Nakon što su početkom veljače održali svoj prvi nastup na sjeverno-američkom kontinentu i to u klubu The Rock Pile u Torontu bend je završio rad na svom osmom studijskom albumu. „Krvava novčanica" stvarana je u suradnji sa starim producentom Brkova, Gospodinom Bandarom iz Piknik studija, i sadrži devet novih pjesama.

Nasljednik izdanja „Brkovi su da se vole" novi album prvi je materijal koji je bend snimio s dva nova člana, gitaristima Alenom Vlajnićem - Talentinom i Igorom Paspaljem. Upravo virtuoz Igor Paspalj proglašen je 2020. za gitaristu godine od strane prestižnog magazina „Guitar World".

„Krvava novčanica" bit će objavljena 10. ožujka i nekoliko pjesama bit će odsvirane na velikim koncertima u Zagrebu i Rijeci, uz sve najvažnije pjesme iz impresivne karijere jednog od najvećih punk rock bendova našeg podneblja, kao što su "Bolje da sam s frendovima pio rujno vino", "Opasno se drogiram", "Mala", "Kurvo prokleta", "Balkan Star", "Pizda materina", "Hoću da mi dijete sluša narodnjake", "Hormon sreće", "Samo pijan mogu", "Srećo laku noć", "Nisam ja za tebe", "Tolerancija", „A ja ću da pijem" i mnoge druge.

Brkovi - „Seks i droga"

Dva najavljena koncerta bit će svojevrstan uvod u „NEMA FUSHA 2023 TOUR", dugačku seriju koncerta koja će trajati od svibnja, pa sve do kraja ljeta, a čiji datumi i gradovi će biti uskoro objavljeni.

Ulaznice za koncert u Tvornici kulture 15. travnja u prodaji su po cijeni od 14 Eur do 7. ožujka. Od 8. ožujka do 14. travnja za ulaz će trebati odvojiti 16 Eur, a na dan koncerta 19 Eur. Ulaznice za koncert u Pogonu kulture 14. travnja u prodaji su po cijeni od 13 Eur do 7. ožujka. Od 8. ožujka do 13. travnja za ulaz će trebati odvojiti 15 Eur, a na dan koncerta 18 Eur. Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop, Rockmark, Dallas Music Shop Rijeka te sva prodajna mjesta Eventima kao i www.eventim.hr.