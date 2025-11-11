Brazilski kriminalni karteli protiv zaštite klime

U brazilskom gradu Belému, gdje danas (10.11.) započinje dvotjedna Svjetska klimatska konferencija COP30, vrlo se zorno vidi da borba protiv organiziranog kriminala također pripada zaštiti klime. Grad se nalazi na području za klimu vrlo važne Amazone, a tamo su pogubne posljedice ekoloških zločina očite.

Kriminalni sindikati poput „Comando Vermelho" (CV) (Crvena komanda) dominiraju ilegalnom trgovinom zlatom, tropskim drvetom i drogom.

„Kod ilegalnog rudarenja CV je najvažnija organizacija. Tome se pridodaju ilegalne sječe šume i krijumčarenje droge", objašnjava Rodrigo Ghiringhelli, profesor na Papinskom katoličkom sveučilištu (PUC) u Rio Grande do Sul i član Brazilske platforme za javnu sigurnost (FBSP) u jednom intervjuu.

Amazonska prašuma kao prostor bez zakona

Studija brazilske obavještajne službe Abin i Foruma za javnu sigurnost, objavljena u listopadu ove godine, dolazi do zaključka da trgovina drogom, ilegalno iskopavanje zlata i trgovina ljudima predstavljaju najveće prijetnje stanovništvu i okolišu u toj regiji.

„Unosni poslovi kartela potaknuti su kombinacijom više čimbenika", navodi se u istraživanju. „Tu spadaju rast cijene zlata, slaba prisutnost države u amazonskoj regiji te propusnost granica sa susjednim državama, među kojima su osim Brazila i Kolumbija, Peru, Venezuela, Bolivija, Ekvador, Surinam i Gvajana."

Organizirani kriminal se širi

Još je u prosincu 2024. Forum za javnu sigurnost u studiji „Nasilje u Amazoni" upozorio na sve veću moć kartela. „Scenarij je zabrinjavajući", stoji u izvještaju. „Borba za kontrolu nad područjima dovela je do ubojstava i drugih kriminalnih aktivnosti te izazvala nepopravljivu štetu."

Zaključak studije: „Kontrola nad legalnim i ilegalnim gospodarskim aktivnostima u amazonskom području više nije samo problem javne sigurnosti, nego i prepreka održivom razvoju."

Prema FBSP-u, širenje kriminalnih bandi iz jugoistočnog Brazila i njihovo povezivanje s lokalnim skupinama napreduje „zapanjujućom brzinom". U Amazoni su kriminalne frakcije prisutne u najmanje 260 općina, a polovica njih pod dominacijom je CV-a.

Prijetnje energetskim kompanijama

Čak je i amazonska metropola Belém velikim dijelom pod kontrolom kriminalne frakcije CV. Što to znači, pokazuje nedavno istraživanje portala Intercept. Prema njemu, CV je neposredno prije početka COP-a naredio da se svi radovi na proširenju jedne transformatorske stanice, koja opskrbljuje grad električnom energijom, svakodnevno obustave od 15 sati nadalje.

Prema Interceptu, brazilski ministar za rudarstvo i energetiku Alexandre Silveira tada je zatražio pojačanje sigurnosnih mjera. Nije to bio prvi takav slučaj. Prema medijskim izvještajima, lokalna energetska tvrtka „Belém Transmissora de Energia" prima prijetnje i zastrašivanja već od svibnja 2025.

Reket i zakon šutnje

Za neke četvrti u Belému to znači da se stanovnici moraju pridržavati pravila „šefova", objasnio je jedan stanovnik za brazilske novine Folha de S. Paulo. Tako mnogi vlasnici trgovina plaćaju reket, stanovnici slijede naredbe koje kruže preko WhatsAppa i pridržavaju se „zakona šutnje".

Nakon masakra u faveli u Rio de Janeiru 29. listopada mnogi su se ljudi u Belému bojali odmazde. Tijekom policijske racije protiv Comando Vermelho ubijeno je više od 120 osoba, od kojih su mnoge bile povezane s CV-om.

Nekoliko dana nakon masakra predsjednik Luiz Inácio Lula da Silva (PT) naredio je raspoređivanje oružanih snaga tijekom klimatske konferencije u Belému. Takozvana vojna „operacija za jamčenje zakona i reda" (Garantia da Lei e da Ordem, GLO) primijenjena je i tijekom drugih velikih događaja poput summita G20 u studenome 2024. ili sastanka država BRICS u srpnju ove godine, koji su se oba održala u Riju.

CV potisnut prema sjeveru Brazila

Brzo širenje CV-a iz Rija prema sjeveru Brazila također je neizravno povezano s velikim događajima. Naime, kako bi se tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva i Olimpijskih igara 2014. i 2016. suzbio kriminal, u Riju je uveden novi sigurnosni koncept: tzv. mirovna policija (UPP, Unidade de Polícia Pacificadora).

UPP se smatra uspješnim modelom. Stalna prisutnost policije u favelama dovela je do toga da su kriminalne frakcije napustile četvrti, da su ponovno proradile državne ustanove poput škola i vrtića te da stanovništvo više nije bilo terorizirano od suparničkih bandi.

Prema procjeni brazilskih obavještajnih službi Abin, taj je uspješan model istovremeno doveo do toga da su se narko-bande preselile u druge dijelove zemlje.

„Kada su vođe bile prisiljene napustiti Rio, tražile su druga mjesta na kojima su mogle djelovati i organizirati se", objasnio je Abinov koordinator Pedro de Souza Mesquita 7. studenoga za brazilski tisak. „Taj je proces započeo 2013. i dosegnuo svoj vrhunac 2024."

Zatvorenici su osnovali CV u zatvoru

Nastanak CV-a seže više od 40 godina unatrag, u razdoblje brazilske vojne diktature (1964. - 1989.). Sve je počelo udruživanjem političkih zatvorenika i običnih kriminalaca u zloglasnom zatvoru „Cândido Mendes" na otoku u blizini Rija de Janeira. Cilj je bio spriječiti zločine među zatvorenicima i izboriti se za bolje uvjete u zatvoru.

Danas je CV postao ne samo jedan od najmoćnijih kriminalnih sindikata u Brazilu, nego i u cijeloj Latinskoj Americi.

Nakon masakra u Riju u listopadu politički pritisak dodatno je porastao: brazilski je Kongres 4. studenoga osnovao parlamentarno istražno povjerenstvo koje treba razotkriti mrežu organiziranog kriminala i njegovo prodiranje u političke i društvene institucije.

Prema pravniku Aialu Coutou s Državnog sveučilišta Pará, CV već posjeduje sva obilježja međunarodnog narko-kartela: „Oni kontroliraju transportne rute međunarodne trgovine kokainom i diverzificirali su svoje ilegalne aktivnosti."