Božićni koncert ansambla Gospodnetić Singers u CZK Novi Zagreb

Gospodnetić Singers provest će nas kroz Božićne melodije, napjeve i pjesme sabrane iz svjetske blagdanske tradicije. Ansambl izvodi najljepše od hrvatske tradicijske glazbe kao zborska riznica narodnog nematerijalnog blaga i dobra!

Pored hrvatskih pjesama, bogati repertoar donosi klasike od češke "Come All Ye Sheperds", gradišćanske "Ča more to biti", velškog "Deck The Hall" do irske "Ivy and Holy". Preletjet ćemo Europu i svijet kroz najljepše vokalne priče o adventskom blagostanju i instrumentalne rapsodije koje oplemenjuju duh obitelji i zajednice u vrijeme najljepšeg blagdana.



O ANSAMBLU:

Ansambl Gospodnetić singers nastao je spontano 1994. godine kao obiteljski zbor. Tijekom godina im se pridružuju prijatelji koji vole višeglasnu pjesmu. Program ansambla se sastoji od renesansnih pjesama, kanona, duhovnih skladbi, folklora te modernih pjesama.

Nakon brojnih zlatnih medalja i prvih nagrada, 2018. godine je također nagrađen na 14. natjecanju pjevačkih zborova - Zagreb 2018. U studenom je Ansambl osvojio dvije nagrade - zlato i najveći broj bodova od svih ansambala na 15. susretu hrvatskih malih vokalnih sastava u Sisku i zlato i prvo mjesto u kategoriji Popular music, kao i nadpjevavanje za grand prix, na 2. međunarodnom zborskom natjecanju Croatia Cantat u Rijeci.



Pobjedom na 15. susretu hrvatskih malih vokalnih sastava u Sisku, Gospodnetić singers proglašeni su najboljim malim vokalnim ansamblom u Hrvatskoj 2018. godine. Ove su godine osvojili zlato na 1st International vocal and choral competition Victoria in Croatia.