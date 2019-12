Luce na EU Adventu

U subotu, 14. prosinca na EU Adventu ne propustite sjajnu mladu kantautoricu Luce i njezin hommage soul divama pod nazivom Drugo lice Luce.

Aretha Franklin, Nina Simone, Etta James, Dinah Washington, Dusty Springfield, Ella Fitzgerald samo su neke od soul zvijezda čiji će se bezvremenski hitovi (Something's gota hold on me, Respect, Chain of Fools, Cry me a river, Rescue me, Feeling good i At last...) naći na repertoaru ove mlade glazbenice koja je, uz svoj autorski rukopis, javnost osvojila jedinstvenim, impresivnim vokalom i interpretacijama.

Luce i sama ističe kako je još u ranoj mladosti postala štovateljica stvaralaštva soul diva. Ovaj program nešto je sasvim drugačije od onoga po čemu ju je javnost upoznala, a posvećuje ga ženama koje su ostavile dubok trag u glazbenoj povijesti.

Ovim posebno pripremljenim programom dajem priliku ljudima da upoznaju moju drugu stranu osobnosti. Autorski najčešće stvaram melankolične pjesme, no energija soula je svakako dio mog karaktera. Oduvijek volim i slušam soul, odrasla sam uz takvu glazbu. Ova ideja posvete velikim imenima soula mi se već duže vrzmala po glavi i trebalo mi je vremena da uhvatim hrabrosti i upustim se u koštac s pjesmama koje su vokalno vrlo zahtjevne, ali volim izazove jer me tjeraju da prelazim neke svoje barijere u glavi. Nadam se da ću biti dorasla zadatku i uz pratnju svog sastava na najbolji mogući način prezentirati publici soul klasike. Luce

Nakon Luce glazbeni program EU Adventa nastavlja Ilija Ludvig, osebujni kantautor i predstavnik beogradske underground scene koji će Europski trg 21. prosinca ispuniti zanimljivim zvukom s primjesama bluesa i countryja te Meritas, dvojac poznat po dojmljivoj i stilski prepoznatljivoj glazbi koji će nastupiti 28. prosinca. Svi koncerti počinju u 21 sat, a sve one koji dođu malo ranije zagrijavat će sjajni Valentino Božić i Sanjin Kaštelan.

Prepoznatljiv po kvalitetnom i urbanom programu, Advent na Europskom trgu i ove će godine svakodnevno do 8. siječnja osvježavati adventsku ponudu u Zagrebu drugačijim gastronomskim, kulturnim i zabavnim sadržajem.

Detaljan program EU Adventa možete pronaći na FB stranici: http://www.facebook.com/europskitrg

Advent na Europskom trgu podržava Turistička zajednica grada Zagreba.