Jake sile stižu: članovi grupe UB40 i Star Wars na Fuliranju

Ove subote Fuliranje je definitivno "it" mjesto. Osim likova iz Star Warsa s nama će se družiti i članovi svjetski poznate grupe UB40, otvara se Christmas pop up Bazaar, a minglamo i humanitarno za RokOtok. No, to nije sve, jer čeka vas puno novosti i iznenađenja, nije jaka samo sila, već i gastro kreativa. Pušilo se ovih dana u kuhinjskom laboratoriju SOI-a, Chef Vid Nikolić 'iskemijao' je gyoze i nove wrapove, a Vedran Gulin prve koktele u limenci za u džep: CCBS i 5 SPC. Na The Garden Bar & Kitchenu svjetleće pivo se toči naopačke. Posebno dobro paše uz njihove nove Smokey i Deluxe kobaje, a ne zaboravite kušati i međimursku gibanicu s umakom od pijanih grožđica.

Do sada ste ih Povlačili za rep, a sada ćete ih Uštipnuti slatko i probati nove uštipke na Bagua kućici. Mini domaće knedlice, punjene jagodama i šumskim voćem jedva čekaju da ih zagrizete na Noninoj tajni, za ljubitelje talijanskih slastica, profiterola, adresa je Fat Cat, a za one koji vole tradicionalne istarske okuse tu su tradicionalne kroštule na Fermaj Tovara. Od novih tekućih okusa izdvajamo bezglutensko pivo i organsko vino na Biomaniji, Vodnjanka se ponosi boškarinom i domaćim teraninom, a nove koktele potražite na Market T&T. Probajte sami kreirati svoj shooter na Black Pepperu, a na Rakijarnici vas čeka desetka za ekipu i četrdesetak okusa rakija. Dobar odabir za bezalkoholne trenutke je topla čokolada sa sljezovim kolačićima na Le Kolaču.

Sve te slasne kalorije treba negdje i potrošiti, a najbolje je zaplesati. Članovi jednog od najpoznatijih sastava našeg vremena, UB40 u subotu dolaze na Fuliranje. Uživajte u nezaboravnim hitovima poput "Red Red Wine", "Can't Help Falling in Love" ili "I Got You Babe" jer na Strossmayerov trg dolaze Jimmy Brown, bubnjar legendarne grupe, te vokalist Gilly G. Večer će prigodno režirati u svom stilu uz selekciju "lovers rock and classic reggae"od 20 sati, a prije njih, od 17 do 20 h svoje beatove slaže Big Danny Kane, legenda iz Birminghama. Osim toga, posjetitelji će se s dečkima moći družiti u 13 sati, jer će i UB40 ekipa sudjelovati u humanitarki za rad udruge Rok Otok. S posjetiteljima će guštati u međimurskim gibanicama ispred kućice Garden Bar&Kitchen, a sav novac od gibanica ide Udruzi.

U subotu će se na Fuliranje ušuljati i poznati likovi iz Ratova Zvijezda, Darth Vader i Skywalker, a smjestit će se u Samsung Holiday House. Posjetitelji će moći stisnuti selfie s najdražim junacima između 17 i 19 h, te se uključiti i u nagradni kviz. One najsretnije i najspretnije s najviše točnih odgovora čeka odlazak na premijeru novog nastavka Ratova Zvijezda Uspon Skywalkera. Nakon fotkanja posjetitelji mogu snimiti i vlastiti video u Samsung Holiday House TV studiju, a više o nagradnom natječaju kao i pravilima sudjelovanja pogledajte na FB stranici Samsung Hrvatska.

Bio Glitter Bar bit će pravi hit na Fuliranju, jer će Vida Loca glitter artisti ukrasiti mnoga lica popularnim bio šljokicama.

Originalan izbor božićnih poklona čeka vas na Christmas pop up Bazaaru. Od 11 do 20 h kušajte prefine punčeve i tartove by Ivana Čulo na kućici A most unusual Bazaar, a za potrošenih 100 kn na ovoj, kao i na kućicama Rakijarnica i GINgle Bells, preuzmite vouchere s popustima za shopping. Darovi su osmišljeni s ekipom iz kofera, a očekuju vas popularne kuglice s ginom i začinima, razni gin boxevi, svjećice i čajevi u atraktivnim pakiranjima. Svi posjetitelji su dobrodošli zaviriti i potražiti svoj "the poklon". Ostali datumi Christmas pop up Bazaara bit će objavljeni putem IG i FB profila @botanica_spices i @kofer.

Kreativne darove potražite i na Photo Boothique, fotkajte se s ekipom, a fotku ubacite u kuglicu za bor, bookmark ili u okvir.

Za Badnjak na Fuliranju bit će jako vruće uz latino i salsa ritmove Cubisma, a u Novu godinu utrčat ćemo u funky moodu uz Official Dino Dvornik Tribute Band te bend Svemirko.