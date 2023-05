Bit će svega na Mudrom Brku

Dok se Dražen Baljak kao gitarist benda Let 3 obnažuje po pozornicama Liverpoola, organizatori "mučki, iza leđa", najavljuju ponovni dolazak Ministranata u Jelsu. S RØLØM su se pak sve džentlmenski dogovorili.

Masu dobar đir ove godine umjesto dva dana, publiku očekuje punih tjedan dana od 24. do 30. srpnja. Osim središnjeg glazbenog programa 28. i 29. srpnja u Ljetnom kinu Jelsa, organizatori će kroz tjedan ponuditi dodatni kulturni i zabavni program.

Ministranti su riječki bend čije pjesme autorski potpisuje taj isti Dražen. Oni su bend koji je nastao u vrijeme društvene i medijske histerije oko lockdowna te potpune društvene i medijske rezignacije oko rock'n'roll glazbe.

Album "Rock je mrtav" objavljen je krajem prošle godine i skupio je hvale kritike kao jedan od najboljih rock albuma (ne samo prošle) godine. Na albumu prvijencu se nalazi deset pjesama u suizdanju Izvanrednog Diskografa i Mudrog Brka.

U međuvremenu su koncertno nastupali u Hrvatskoj i regiji, objavili tri singla te live izvedbe pjesama u sklopu hvaljenog koncertnog serijala "Izvanredne sjednice" snimljenih na začudnoj lokaciji Baptističke crkve u Rijeci. Iako su prošle godine predstavili dio albuma u Ljetnom kinu, ove godine se vraćaju predstaviti cijeli album koji će se na vinilu naći u prodaji kroz par dana. Dotad ih možete slušati ovdje.

Drugo ime koje najavljujemo je sjajan bend RØLØ.



RØLØ je splitski tročlani vokalno instrumentalni sastav različitih glazbenih pozadina (Leut Magnetik, Wizard Of Stone Mountain, Tihi sadist) koji svojim zvukom tjera na ples. Njihovi hit singlovi kao što su "Zva' ću te", "Sol i postole", "Kaskader" i "To ne to da" djeluju na mrežu neurona na način još uvijek neshvatljiv znanstvenicima koji su u testnom periodu kod ljudi uočili gibanje udova bez dodatnog napora samog pojedinca.

Svoj doprinos znanosti objavli su na debitantskom albumu „RØLØ" 2016. godine, dvije godine kasnije na albumu "HØØP", a 2021. godine na trećem albumu "Ponte Rosso". Dvojac Kazinoti i Komenda osim što su uspješni glazbenici su i uspješni dizajneri pa tako potpisuju prekrasne vizuale za sve vezano uz bend. Bend je redovito nastupao diljem Hrvatske na brojnim festivalima i manifestacijama. Čuj i počuj ih ovdje.

Ministranti i RØLØ pridružuju se već najavljenim bendovima ST!LLNESS, Tidal Pull i IDEM za drugo izdanje festivala Mudri Brk! Svi bendovi dolaze predstaviti nedavno objavljene albume koje ćete u vinilnom obliku moći kupiti i na samom festivalu. Prva DJ imena su već poznata od prošle godine. Najmlađi DJ-evi festivala DJ Svemir (8) i DJ Čemer (17). S obzirom da su oduševili u prvoj godini, zaslužili su status residenta svake godine.



Podsjećamo, Mudri Brk Festival poziva i sve bendove s otoka Hvara da se prijave za svirku na pozornici Ljetnog kina Jelsa. Najbolje je prvo se pokazati lokalnoj publici, a ekipa festivala Mudri Brk odlučila je dati šansu svima koji misle da imaju dovoljno volje i želje zasvirati s renomiranim imenima hrvatske scene. Još deset dana možete se prijaviti putem poveznice (do 20. svibnja ove godine), nakon čega će biti poznato tko je sretni pobjednik natječaja koji će zasvirati na samom festivalu.



Dvodnevne ulaznice za Mudri Brk Festival po cijeni od 15 eura dostupne su putem sustava Core-event Svi koji su propustili nabaviti dvodnevne ulaznice "Infišani", sada mogu ispraviti nepravdu i nabaviti karte "Di je priša".

Organizatori su Mudri Brk i Udruga za promicanje kulture "Jelsa", glavni pokrovitelji su TZO Jelsa i Općina Jelsa, a financijski podupire Ministarstvo kulture i medija RH te HDS Zamp.