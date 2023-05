Odličan kišni tjedan u Attacku

MAJESTIC 23

10.5. // 20:00 - 02:00 // BESPLATAN ULAZ // REGGAE, DUB, STEPPERS

Dr. Obi

Little Vex

Prevara Allstars

Kordoom HIFI

PEOPLE'S KITCHEN ILI KUŽINA ZA SVE

SRIJEDA 10.05.2023 od 19.00

INFOSHOP PIPPILOTTA

Druga srijeda u mjesecu rezervirana je za kužinu ili zajedničko kuhanje, večeru i druženje na People's Kitchen. U srijedu 10. svibnja, pozivamo zato sve na zajedničku akciju kuhanja, druženja, razgovora, razmjene recepata. Kuhanje započinje u 15.00 - ukoliko se želite pridružiti, javite nam se u inbox! Kuhamo u Attackovoj kuhinji,večeramo u Pippilotti. Ukoliko ne stignete na kuhanje, večera je od 19.00. Kuha se veganski meni, a što će biti spremljeno, jos ne znamo, budući da ovisi o našem ulovu na tržnici dan prije!

POST PUNK GIG: BELGRADO, MIŽERIJA, NEON LIES, PARNEPAR

11.5 // 20:00 - 01:30 // 10 EUR (8 EUR PRETPRODAJA)

Doomtown Records i AKC Attack! predstavljaju post-punk koncert:

Belgrado (Barcelona, La Vida Es Un Mus)

Nakon respektabilnog broja koncerata odsviranih u više od desetljeće postojanja, u sklopu nadolazeće europske turneje bend po prvi put odlučuje zabosti i Zagreb te ispromovirati nadolazeći album 'Intra Apogeum' na britanskom etabliranom labelu La Vida Es Un Mus records.

Od samog osnivanja Belgrado je eksperimentirao s utjecajima iz više razdoblja, ponajviše onima iz kasnih sedemdesetih i mračnije strane osamdesetih godina, a fuzija pokreta i plesa poput onog iz Peter Murphyevog Bauhausa s modernim kreativnim trendovima omogućila im je da stvore uglađenu i primamljivu estetiku kojoj s druge strane nimalo ne nedostaje punk buntovništva. Kao i s prethodnom pločom 'Obraz', Belgrado su preuzeli predložak Xmal Deutschland i Bansheesa i iskrvarili u svim smjerovima, stilski stapajući klasičnu post-punk intuiciju s elementima italo-disca, duba i psihodelije, sada s pojačanim teksturama elektroničke raskošnosti i minimal wavea. Hipnotični vokal Patrycje Proniewske koja pjeva na materinjem jeziku pokreće ovu neobičnu eteričnu coldwave priču, dajući bendu notu koja nas neodoljivo podsjeća na kultni poljski bend Siekiera i njihov iznimno utjecajni album 'Nowa Aleksandria'. Estetski se bendom provlače utjecaji avangarde umjetničkih pokreta 20. stoljeća kao što su dadaizam, konstruktivizam/suprematizam i nezaobilazne Bauhaus škole, a za impresivna grafička rješenja i vizuale ploča, plakata, videa i mercha zaslužan je Jonathan Sirit, jedan od članova benda.

Ne propustiti!

Neon Lies (Zagreb, Cosmic Brood)

Minimalistički lo-fi darkwave synth pop projekt Gorana Lautara svima je dobro poznat po svom maničnom, senzualnom i intenzivnom nastupu, a u ovom izdanju Goran će nam prezentirati i neke nove numere prije odlaska na turneju i izbacivanja novog LP-ja na Cosmic Brood recordsu.

Mižerija (Zadar, Doomtown)

Mižerijina melankolično-popična priča odjeknula je intenzivno na globalnoj razini, a nakon ovogodišnje prve europske turneje bend je uvježbaniji i usviraniji više nego ikad. Ovog puta seapunxe imamo prilike pogledati uživo prije nego otplove u novi europski đir koji obuhvaća između ostalog i pojavljivanje na K-Town i Fluff festu.

Parnepar (Zagreb, Doomtown)

Vjerovali ili ne, ovaj gig im je prvi oficijalni nastup nakon prošloljetnog u Ksetu!

Ukoliko vam je nekim slučajem promaknulo, Parnepar je lokalna ekipa koja njeguje jugoslavenski novovalni zvuk ilustriran na kompilacijama Artistička Radna Akcija i Paket Aranžman no ipak s nešto nojzastijim pristupom. Bend je svoju inačicu ovog zvuka prezentirao u dobrom dijelu Europe, a upravo u trenutku pisanja ove najave bend je na putu prema Grčkoj. Sa 100% sigurnošću možemo tvrditi da nema benda na ovim prostorima koji broji više provedenih dana na turneji od ove agilne i produktivne art punk trojke.

PANKRACIJEVO U ATTACKU: 26,5 GODINA RADIO STUDENTA NA 100,5 MHZ

12.5. // 20:00 - 03:00 // 10 EUR

Petak, 12.5.2023.

AKC Attack

Vrata: 20 h / Početak: 21 h

Upad: 10 €

Možda niste znali, ali 12. svibnja obilježava se Dan Svetog Pankracija, osamdesetdrugog službenog pankera u povijesti čovječanstva i zaštitnika panka osobno. On se, u dogovoru s ekipom Radija koji nije za svakoga, ove godine odlučio za posebno proljetno ukazanje u Attacku, kako bismo svi zajedno proslavili Studentov polurođendan! Kako on već nekoliko dugih godina svoje svjećice na torti puhao nije, ovoga svibnja, pod Pankracijevim okriljem, vrijeme je da se radijska koncertna šutnja prekine! To će se dogoditi uz prekrasan proljetni lineup u najdražem nam klubu s najgorim sanitarno-gordijskim čvorom u gradu. Uložite tih 10 eura jer svaka kupljena ulaznica garantirano je dobitna, a nagrada je vrhunsko koncertno iskustvo koje nam pripremaju sjajni bendovi kojima u potpunosti prosljeđujemo vaše donacije.

Nastupaju:

Seine

Trophy Jump

Panda Rhei

...a kao podrška, tu su obitelj i prijatelji iz kolektiva

Heiße Scheiße

Vidimo se na 12.5. u Attacku, a do tada, slušamo se u eterskim prostranstvima na 100,5 MHz!

RADIONICA IZRADE AFRIČKE MASKE

SUBOTA, 13.05.2023 od 12:00

INFOSHOP/KNJIŽNICA PIPPILOTTA

Autonomni kulturni centar Attack poziva vas na sudjelovanje na radionici izrade afričkih maski. Radionica će se održati 13.svibnja od 12.00 sati u Infoshopu/knjižnici Pippilotta, Pierottijeva 11, Medika.

Radionica uz samu izradu maski obuhvaća i upoznavanje s afričkom kulturom i tradicijom. Maske imaju vrlo značajnu ulogu u pojedinim dijelovima Afrike. Izrađuju se od različitih materijala poput drva, gline, bakra, kamena. Ukrašavaju se bojama, perjem ili nekim drugim materijalima ovisno iz kojeg podneblja dolaze. Maske se koriste u religioznim i magijskim ritualima, a ovisno o obliku imaju različita značenja.

Na našoj radionici različiti oblici maski izrađivati će se od gline, a kroz putovanje o afričkim običajima zapadne Afrike i samoj izradi provesti će vas Sam Abdalla Bushara.

Sam Bushara stigao iz Sudana u Hrvatsku prije više od 30 godina. Svestran je i aktivan u zajednici. Glazbenik je koji svira afričke bubnjeve, održava predavanja o afričkoj kulturi, naročito o Sudanu, kuha, pušta muziku, organizira partije.... i još mnogo toga. Možemo za njega reći da je najpoznatiji zagrebački Afrikanac!

Sudjelovanje na radionici je besplatno, a prijava obavezna! Prijaviti se možete ispunjavanjem upitnika na poveznici: https://bit.ly/3LFcZUJ , zaključno s 11.05.2023. u 12.00